İstanbul’da lüks villada yavru aslan ele geçirildi… İranlı ünlü manken gözaltında

Operasyon, İstanbul Emniyetine bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekiplerinin “Canlı Hayvan Kaçakçılığı” konusunda yaptığı çalışmada Sarıyer Maslak’ta lüks bir villada; alım satım ticareti yasak olan ve nesli tehlikede olan hayvan bulunduğu ihbar edildi.

ASLAN VE YILAN

Elde edilen bilgi üzerine adrese baskın düzenlendi. Operasyon yapılan adreste bir piton yılanı ve yavru bir aslan ele geçirildi.

ÜÇ İRANLI YAKALANDI

Adresteki şüpheliler İran uyruklu Qazal Y. (22), Mohammad Ali R. (37) ve Kian M. (36) kaçmaya çalışırken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

TESLİM EDİLDİ

Gözaltına alınan Qazal Y.’nin İran’da tanınan ünlü bir manken olduğu öğrenildi. Ele geçirilen hayvanların; Tarım ve Orman Bakanlığı’na teslim edildiği belirtildi.

SERBEST KALDILAR

Haklarından “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adli işlem yapılan şüpheliler ise sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.