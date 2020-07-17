Adım adım takip edildi! Lüks rezidanstaki evinde yakalandı

Olay, Uskumru Mahallesi’ndeki bir villada meydana geldi. Sabaha karşı villaya giren hırsızın iki dizüstü bilgisayar, bir cep telefonu ve bahçedeki bisikleti de alarak kaçması üzerine çalışma başlatıldı.

Villadaki ve çevredeki güvenlik kamera görüntülerini saatlerce inceleyen Jandarma Suç Araştırma Timleri, hırsızın Sarıyer’de otobüse binip Esenyurt Haramidere’ye gittiğini belirledi. Burada lüks bir rezidansa giren hırsız düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Jandarma ekipleri 128 kamerayı inceleyerek yakaladığı A.H.Y.’nin villadan çaldığı iki bilgisayarı ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.H.Y. ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.