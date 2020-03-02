Lüleburgaz Devlet Hastanesi’nde Corona virüsü iddiası! Açıklama geldi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki devlet hastanesinde koronavirüs görüldüğü iddiası yalanlandı.

Kırklareli Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

*İlimiz Lüleburgaz İlçe Devlet Hastanesinde yüksek ateş şikayeti ile başvuran ve gözlem altında tutulan yalnızca 1 hastamız bulunmakta, hastamızda yalnızca normal değerlerin biraz üzerinde ateş şikâyeti tespit edilmiş, hastada üst solunum yolu enfeksiyonu da dâhil olmak üzere başkaca herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.

*Hastadan alınan numunelerde virüse rastlanmamış, buna rağmen Lüleburgaz Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Servisinde interne edilen hastanın numunelerin bir kısmı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Viroloji Laboratuvarına gönderilmiştir.

*Gelişmeleri basın ile kamuoyuna aktarmaya devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. İHA

İLGİLİ HABER Corona virüsünde son durum nedir? Corona virüsünden korunmak için neler yapılmalıdır?