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Lüleburgaz Devlet Hastanesi’nde Corona virüsü iddiası! Açıklama geldi

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesindeki devlet hastanesinde Corona virüsüne rastlandığı iddia edildi. Konuyla ilgili valilikten yapılan açıklamada, "Gözlem altında tutulan yalnızca 1 hastamız bulunmakta, hastamızda yalnızca normal değerlerin biraz üzerinde ateş şikâyeti tespit edilmiş, hastada üst solunum yolu enfeksiyonu da dâhil olmak üzere başkaca herhangi bir bulguya rastlanmamıştır" denildi.

19:46 -
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Lüleburgaz Devlet Hastanesi’nde Corona virüsü iddiası! Açıklama geldi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki devlet hastanesinde koronavirüs görüldüğü iddiası yalanlandı.

Kırklareli Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

*İlimiz Lüleburgaz İlçe Devlet Hastanesinde yüksek ateş şikayeti ile başvuran ve gözlem altında tutulan yalnızca 1 hastamız bulunmakta, hastamızda yalnızca normal değerlerin biraz üzerinde ateş şikâyeti tespit edilmiş, hastada üst solunum yolu enfeksiyonu da dâhil olmak üzere başkaca herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.

*Hastadan alınan numunelerde virüse rastlanmamış, buna rağmen Lüleburgaz Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Servisinde interne edilen hastanın numunelerin bir kısmı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Viroloji Laboratuvarına gönderilmiştir.

*Gelişmeleri basın ile kamuoyuna aktarmaya devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. İHA

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Dünya Kırklareli
Son güncelleme: 19:47 02.03.2020
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