Lüleburgaz’da ‘Ulusal Egemenlik ve Çocuk Yılı’ ilan edildi

2016 yılından bu yana her yıl belirli bir tema belirleyen Lüleburgaz Belediyesi 2016 yılını “Kadın Yılı”, 2017 yılını “Bisiklet Yılı”, 2018 yılını İnovasyon ve Tasarım Yılı” ve 2019 yılını “Atatürk'ü Anlama, Anlatma ve Gençlik Yılı” ilan etmişti. Lüleburgaz Belediye Meclisi 12.04.2019 tarihinde aldığı kararla, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün: “Küçük hanımlar, küçük beyler sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz.” sözleri ışığında hareket etti. Bu doğrultuda alınan kararla, çocuklara misyonlarını hatırlatmak, bugünün çocukları yarının büyüklerine, çağdaş değerler ile üzerine düşenin en iyisini yapma, gayret ve azmin farkındalığını yaratmak amacıyla 2020 yılını “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Yılı” ilan etti.

TANITIM GECESİNE YOĞUN İLGİ

Lüleburgaz Belediyesi tarafından 2020 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Yılı kapsamında 14 Ocak'ta Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi (LYFA) Kapalı Spor düzenlenen tanıtım gecesine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ferhan Tülmen'in sunuculuğunu yaptığı tanıtım gecesine, akademisyen, yazar ve girişimci gibi birçok önemli unvana sahip Dreamstalk kurucusu Semih Yalman ve kelimelerin hayata kattığı anlamı keşfeden, hayallerinin peşinden koşan şair, yazar, gazeteci, araştırmacı ve tiyatro oyuncusu Sunay Akın konuşmacı olarak katıldı.

HAYALİNİZ KADARSINIZ

İlk konuşmacı olarak sahneye çıkan Semih Yalman, çocukların kurdukları hayallerin çok önemli ve değerli olduğunun altını çizdi. Yalman konuşmasında çocukların hayallerinin önemine şu sözlerle dikkat çekti: “Hayal kurmamız lazım. Bize madem özgürce hayal kurmamız için bir vatan bırakıldı, o halde hayal kurmamız lazım. Artık savaş namluyla tüfekle değil, artık savaş bizim hayallerimizin akışında ve nerede olduğunda. Çocuklar her ne yapacaksanız bunu dünyada yapın. Yani yalnızca Türkiye'de ya da şehrinizde değil, dünyada. Ancak o zaman bu güzel gezegeni birçok felaketten korursunuz. Bana ‘coğrafya kader ya da imkansız' diyorlar. Bunlar doğru değil. Hayaliniz kadarsınız arkadaşlar. O ya da bu değil. Sizi kalıplara sokmak isteyecekler. Kendi korkularını size dayatmak isteyecekler. Siz geliştikçe kendi inançlarını size dayatmak isteyeceklerdir. Hayır, siz araştırın. Çocukların hayalleri çok değerli.”

“İYİ Kİ LÜLEBURGAZ VAR”

Semih Yalman'ın ardından konuşmasını yapan Sunay Akın, ulusal egemenliğin önemini vurguladı. Akın konuşmasında çocuklara şu sözlerle seslendi: “İyi ki Lüleburgaz var. Keşke bütün Türkiye Lüleburgaz gibi, cumhuriyetine ve çocukların hayallerine sahip çıksa! Güzel çocuklar, sizin bize ihtiyacınız yok, sizin hiçbir şey olmaya ihtiyacınız yok. Bizim sizin hayallerinize ihtiyacımız var. Ulusal egemenlik kavramı çok önemli. Çünkü ulusal egemenlik olmasa zaten böyle bir gün yok ve biz yokuz. Asıl olan ulusal egemenlik yani ‘hakimiyet milletindir' sözüdür. Asıl olan o dur.”

SLOGAN YARIŞMASI SONUÇLARI

Konuşmaların ardından Lüleburgaz Belediyesi tarafından 2020 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Yılı kapsamında düzenlenen slogan yarışmasında dereceye giren çocuklara ödülleri Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli tarafından verildi. Yarışma kapsamında üç slogan dereceye girdi:

1 – Güneştir Bize Atamız, Biz Çocuklar Güne Bakanız (Zeynep Erol)

2 – Bırakın Dünyayı Çocuklar Döndürsün (Defne İvgen)

3 – Çocuğa Verilen Emek Aydınlık Gelecek Demek (Eren Topkan)

“GÖREVİMİZ: ÖNCÜ VE İYİ ÖRNEK OLMAK”

Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli ödül töreninin ardından ‘2020 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Yılı’ ile ilgili düşüncelerini aktardı. Başkan Gerenli konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Her şeyin sevgi ile başladığı; bilim ve sanatın rehberliğinde yeşeren kent kültürü ile aydınlık geleceğine yürüyen, Çağdaş Cumhuriyet kenti Lüleburgaz olarak her zaman öncü ve iyi örnek olmayı kendimize görev kabul ettik. Bunun en önemli örneklerinden bir tanesini de 2016 yılından bu yana planladığımız ve uyguladığımız temalı yıllarımız oluşturuyor. 2016 Kadın Yılı ile başlayan, 2017 Bisiklet Yılı, 2018 İnovasyon ve Tasarım Yılı, 2019 Atatürk'ü Anlama, Anlatma ve Gençlik Yılı ile devam eden temalı yıl uygulamamıza, belediye meclisimizin aldığı karar doğrultusunda 2020 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Yılı ile devam ediyoruz.

“BİR YIL İLE SINIRLI DEĞİL”

Dünya üzerindeki en büyük adaletsizliklerden biri olan cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekmek için Kadın Yılı'nı, iklim değişikliğine dikkat çekmek, sürdürülebilir çevre duyarlılığını arttırmak ve sağlıklı yaşam için Bisiklet Yılı'nı, çocuklarımızı ve gençlerimizi değişen dünya şartlarına ve geleceğe hazırlamak için İnovasyon ve Tasarım Yılı'nı, bağımsızlık mücadelemizin yüzüncü yılında Cumhuriyetimizin kurucusu eşsiz liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü gelecek nesillere doğru şekilde aktarmak adına Atatürk'ü Anlama, Anlatma ve Gençlik Yılı'nı kutladık. Kutladık diyorum ancak şunu belirtmeliyim ki; planladığımız temalı yıllar uygulamamız, kabul edildiği yıl ile sınırlı değil.

“KENT YAŞAMININ BİR PARÇASI”

Çünkü temalı yıllarımız; kurum ve kent olarak bizlerin duruşunu, anlayışını, hayat felsefelerini ve görüşlerini yansıtan başlık ve içeriklerdir. Bizler bu duruş ve değerlerimizden ödün vermeyeceğimiz gibi sağlıklı ve doğru bir şekilde geleceğe aktarmak adına temalı yıl başlıklarımızı da içselleştirip kent yaşamının bir parçası haline getiriyoruz. Yine bu anlayışın yansıması olarak; geçtiğimiz yılın mart ayında belediye meclisimizin aldığı kararla; 2020 yılını Ulusal Egemenlik ve Çocuk Yılı olarak ilan ettik.

Bu yılın da bizler için çok büyük anlamı var. ‘'Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir'' sözüyle bundan tam 100 yıl önce; tarihimizin en büyük savaşını verdiğimiz Ulusal Kurtuluş mücadelemizin tam ortasında, Büyük Millet Meclisi'ni kuran ve yetkiyi halka veren Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün demokrasiye bakışını, ulusal egemenliği her şeyin üzerinde tutan anlayışını görüyoruz. Cumhuriyeti ilan etmeden önce; çevresindekilerin isterseniz padişah ve hatta halife olabilirsiniz önerilerini elinin tersiyle iten; “Giriştiğimiz büyük işlerde, milletimizin yüksek kabiliyet ve yüksek sağduyusu başlıca rehberimiz ve başarı kaynağımız olmuştur.” diyerek halkımıza olan inancını her fırsatta dile getirdiğini ve bunun sonucunda laik, demokratik, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran bir anlayışın bizleri bugünlere getirdiğini görüyor ve yaşıyoruz.

“EN DEĞERLİ VARLIKLARIMIZ ÇOCUKLARIMIZ”

Ulu Önder Atatürk; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulduğu 23 Nisan gününü çocuklarımıza armağan etmiş ve o gün ‘Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' olarak ilan edilmiştir. Çocuklarımızı geleceğimizin teminatı olarak gören, ‘Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı, Onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel ele alınmalıdır' diyerek çocuklara verdiği değeri vurgulayan Ata'mızın yolunda bizlere düşen de; en değerli varlıklarımız olan çocuklarımızı korumak, onların iyi bireyler olarak yetişmelerini sağlayacak olanakları yaratarak, geleceğimizi sağlam temeller üzerine inşa etmektir.

Bu duygularla; yeni yılınızı kutluyor, yeni yılın kentimize ve ülkemize sağlık, mutluluk, huzur ve refah getirmesini diliyorum. Sözlerimi yine Ata'mızın çocuklara seslenişi ile bitirmek istiyorum. “Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz. 2020 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Yılımız Kutlu Olsun…”

Tanıtım gecesi programı Silva Quartet eşliğinde sahne alan Lüleburgaz Çok Sesli Çocuk Korosu'nun konseriyle sona erdi.