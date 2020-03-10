Lütfabad’da mahsur kalan Türk şoförlerin bir kısmı ülkelerine döndü

Türkmenistan'ın İran'da artış gösteren Corona virüs vakalarına tedbiren Lütfabad Sınır Kapısı'nı kapatmasıyla binden fazla Türk TIR şoförü bölgede mahsur kalmıştı. Sözcü'nün edindiği bilgilere göre şoförlerden bir kısmı ülkeye dönüş yaptı.

KİŞİ BAŞI 80 DOLARA TAKSİYLE DÖNDÜLER

Mahsur kalan şoförler kişi başı 80 dolara Türkiye sınırına getirilirken, araçlarını bırakmak istemeyen, dönüş ücretini karşılayamayan şoförler ise sınırın öteki tarafında kaldı.

500 BİN LİRALIK ARAÇLAR BAŞIBOŞ BEKLİYOR

Ülkelerine dönen şoförler şimdi sınır kapısında korumasız olarak bekleyen, İran hükümeti tarafından hiçbir güvence verilmeyen araçlarını düşünüyor. Iğdır ve Ağrı valilikleriyle görüştüklerini ifade eden şoförler, araçlarının alınmasına izin verilmediğini söylüyor.

İran tarafının araçları serbest bıraktığı ancak Türk yetkililerin araçları getirmek için izin vermediği de edinilen bilgiler arasında. TIR’ların içinde 500 bin liralık malzemeler bulunuyor.

İLGİLİ HABER Corona virüsünde Türkiye için kritik detay!

“İNSANLARIN CEBİNDE PARASI KALMADI”

Sözcü’ye konuşan TIR şoförü Serhat K., şoförlerin çarşıya inmesine izin verilmediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

* İhtiyaçlarımızı karşılamak için alışveriş yapmamıza izin vermiyorlar. Belli günlerde İran Konsolosluğu bölgeye erzak getiriyor ancak bunları da para ile satıyor. Terk edilen araçların başında ise güvenlik güçleri beklemiyor.

* Bölgede çok sayıda hırsızlık olayının yaşandığı, bazı şoförlerin parasının çalındığını biliyoruz” dedi. Bölgeden video paylaşan bir şoför, “Bir yetkili bize gelip de açıklama getirmiyor.

* Arkadaşların aküleri bitmiş. Kimisi yeni akü alıyor. Kimisi araba çekiyor. Her yerimiz perperişan. İnsanların cebinde parası kalmadı.

ŞOFÖRLERE CORONA VİRÜS İNCELEMESİ

İran, yeni tip Corona virüsün (COVID-19) en çok görüldüğü 4. ülke olarak kayıtlarda yer alıyor. İran'da şu ana kadar yaklaşık 7 bin 200 kişide Corona virüs tespit edildi. 237 kişi Corona virüs kaynaklı hastalıktan yaşamını yitirdi.

Türkiye, İran sınırından geçişleri kapamış, sadece ülkede kalan Türklerin tahliyesi için uçuşlara izin vermişti. İran’dan Ankara’ya Sağlık Bakanlığı ve TSK'nın ortak girişimiyle yaklaşık 142 kişi getirilmiş, 47 kişi Zekai Tahir Burak Hastanesi ve Bilkent Klinik Konukevi’nde 14 gün boyunca karantinaya alınmışlardı.

Lütfabad Sınır Kapısı'ndan gelen şoförlerin de Corona virüs için tetkiklerden geçtiği öğrenildi. Şoförlere herhangi bir karantina uygulanmadan, geçişlerine izin verildiği bildirildi.

İLGİLİ HABER Bakan Koca'dan 'corona virüsü' açıklaması: Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek

CHP, KONUYU MECLİSE TAŞIDI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Lütfabad Sınır Kapısı'nda mahsur kalan Türk TIR şöförleri için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'ne 15 milletvekilinin imzasıyla araştırma önergesi sundu.

Önergeye gerekçe olarak da, TIR şoförlerinin beslenme, barınma, tuvalet, banyo gibi insani ihtiyaçlarını karşılayamadıkları için perişan durumda oldukları ve en önemlisi can güvenliklerinin bulunmadığı gösterildi.