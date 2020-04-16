Lütfiye Selva Çam kimdir? Görevinden alındığı iddiaları doğru mu?

Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde istifa etmiş ancak istifası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmemiş ve görevine devam etmişti. Soylu'nun istifasını açıklaması sonrası ise AKP Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam'ın attığı tweet, sosyal medyada Süleyman Soylu'nun sevenleri tarafından tepki çekmişti. Dün ortaya atılan ‘AKP Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam görevinden alındı' iddiası ise internetin en çok aratılan konularından biri oldu. Peki Lütfiye Selva Çam gerçekten görevden alındı mı? Lütfiye Selva Çam kimdir? Lütfiye Selva Çam kaç yaşındadır, nerelidir? İşte tüm bilinmesi gerekenler…

AKP'DEN LÜTFİYE SELVA ÇAM AÇIKLAMASI

AKP Tanıtım ve Medya Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “AK Parti Kadın Kolları Başkanı Sn. Lütfiye Selva Çam’ın görevinden alındığına ilişkin iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu iddia sosyal medyada yayılan bir dezenformasyondan ibarettir. Sn. Lütfiye Selva Çam, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı görevine devam etmektedir” denildi.

LÜTFİYE SELVA ÇAM KİMDİR?

Lütfiye Selva Çam, Türk mühendis ve siyasetçi. 7 Haziran 2015 tarihinden beri Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Ankara milletvekilidir. 5 Eylül 1970 Şanlıurfa doğumlu olan Çam, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Yurtdışında ve yurt içinde İnsan Kaynakları, yönetim, organizasyon ve eğitime yönelik çalışmalarda bulundu. Genel Merkez Kadın Kolları İkinci Olağan Kongresi ile MKYK ve ardından MYK üyeliğine seçilerek Ekonomik İşler Başkanı olarak görev yaptı.Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri’nde AK Parti Ankara milletvekili olarak meclise giren Çam, TİKA Başkanı Serdar Çam ile evli olup üç çocuk annesidir.iyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Fransızca ve Arapça bilmektedir.