M4’ün güvenliği ve İdlib’deki ateşkeste son durum

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM AKP grup toplantı salonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Çavuşoğlu, Rusya'dan gelen bir heyetle birlikte görüşmelerin sürdüğünü belirterek geçici olan ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.

M4 Karayolu'nun güvenli şekilde trafiğe açılması için görüşmelerin sürdüğünü de aktaran Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* İki gün önce basit bir taciz ateşi olmuştu. Bir cam kırılma hadisesi olmuştu. Gerekli uyarılar yapıldı, zaten sürekli temas halindeyiz. Biraz önce Hulusi paşamızla da sohbet ettik.

* Biliyorsunuz Rusya'dan bir askeri heyet geldi. Şu anda bu M4 yolunun güvenli bir şekilde trafiğe açılması konusunda alınacak tedbirleri askerden askere görüşüyoruz.

* Dün akşam bir görüşme oldu, bugün de devam edecek. Şu anda geçici olan bu ateşkesi kalıcı hale getirmek için çalışmalar yürütülüyor.

“CUMHURBAŞKANIMIZIN SELAMLAMA YÖNTEMİ TÜM DÜNYADA UYGULANMAYA BAŞLANDI”

Kendisinin de yaptığı ‘dirsek selamı' hakkında da konuşan Çavuşoğlu, “Bu dirsek temasıyla selamlaşma Hasan Doğan'ın fikri. O gün Brüksel'e giderken uçakta başlatmıştık. Dolayısıyla bizim de hoşumuza gitti ama esas sayın Cumhurbaşkanımızın selamlama yöntemi tüm dünya tarafından da görülünce şimdi tüm dünyada uygulanmaya başlandı. Bu da bizim geleneklerimize uygun bir selamlaşma zaten ‘gönül selamı'…” dedi.

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“DSÖ’NÜN TAVSİYELERİNİ DİKKAT ALARAK ÇALIŞMAMIZI SÜRDÜRECEĞİZ”

Bakan Çavuşoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü;

* Toplu yapılacak etkinlikler… Örneğin biz Antalya Diplomasi Formunu Türkiye'de hiçbir vaka olmadan erteledik. Çünkü tüm dünyada var. Katılımcılara da baktığımız zaman farklı ülkelerden katılımcılar vardı.

* Bu iş büyümeye doğru gidince erteledik. Zaten buna benzer toplantılar erteleniyor. Ama örneğin Nisan ayının başında NATO Dışişleri Bakanları toplantısı var eğer ertelenmezse tabi ki bunlara katılacağız.

* Diğer taraftan Türkiye-Polanya-Romanya üçlü Dışişleri Bakanları toplantısı Varşova'da yapılacaktı, Salı günü de Danimarka'da olacaktık fakat Salı günü hem merkez hem de NATO Bakanlarının Türkiye'ye gelme ihtimali var yani bu tür gelişmelere göre kararlarımızı vereceğiz.

* Zaten büyük etkinlikler bir bir ertelenmeye başlandı. Çalışmaları tamamen durdurmak olmaz. Sağlık Bakanlığımız ve Dünya Sağlık Örgütünün tavsiyelerini dikkate alarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

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“TÜM UNSURLARIMIZLA İDLİB'DEKİ MEVCUDİYETİMİZ DEVAM EDİYOR”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da , İdlib’le ilgili Moskova’daki mutabakatın ardından Rus askeri heyetin Ankara’ya geldiği belirtilerek, “5 Mart Muhtırası Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sayın Putin ile görüşülerek imzalandı. Bu imzalanan muhtıra çerçevesinde faaliyetlerimiz sürüyor. Şu ana kadar durum sakin. Tüm unsurlarımızla İdlib’deki mevcudiyetimiz devam ediyor. ” diye konuştu.

“M4 KARAYOLU ÜZERİNDE MÜŞTEREK DEVRİYENİN BAŞLAMASINI PLANLIYORUZ”

Karşılıklı temasların sürdüğünü, kendisinin de dün Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştüğünü anımsatan Bakan Akar, şunları söyledi:

* Rus askeri heyeti dün akşam geldiler. Toplantı başladı, bugün sabah tekrar devam edecek. Muhtıra çerçevesindeki esaslar dahilinde neler yapılabileceği ayrıntılı bir şekilde konuşulacak, belirlenecek.

* Ona göre de 15 Mart’ta M4 karayolu üzerinde müşterek devriyenin başlamasını planlanıyor, ona çalışıyoruz. Şu anda karşılıklı görüşmeler olumlu, yapıcı şekilde devam ediyor.

* Temennimiz, dileğimiz ateşkesin kalıcı olması, akan kanın durmasının devamlı olması, oradaki sulhun, sükûtun, istikrarın bir an önce sağlanıp oradaki Suriyeli kardeşlerimizin de evlerine, topraklarına güvenli, gönüllü bir şekilde dönmelerinin sağlanması. Buna çalışıyoruz.

* Şu ana kadar faaliyetler olumlu şekilde cereyan etti, bundan sonra da aynı şekilde devam etmesi için biz, bize düşen her türlü görevimizi, sorumluluğumuzu yerine getirdik, getirmeye devam ediyoruz, verdiğimiz sözlerin arkasındayız.

* Aynı şekilde Rusya tarafının da bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesini bekliyoruz.