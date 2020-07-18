Maçka Parkı’ndaki dehşette yeni gelişme!

11 Haziran 2020’de Maçka Demokrasi Parkı İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Yerleşkesi çıkış kapısında meydana gelen olayda, bir hastanenin psikiyatri bölümünde asistanlık yapan Süleyman Dönmezler, iki kadın meslektaşıyla yürürken Emrah Danışman ile laf atma yüzünden tartışmıştı.

Tartışma sırasında Danışman, elindeki bira şişesini kırdıktan sonra Dönmezler’in boğazını kesmişti. Saldırgan kaçarken, boğazı kesilen Dönmezler hastaneye kaldırılmıştı. Eyüpsultan’da yakalanan Emrah Danışman, 12 Haziran’da tutuklanmıştı.

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, Emrah Danışman hakkında “Kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

İddianame kabul edilirse şüpheli Danışman, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. (DHA)

