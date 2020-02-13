Maçka Parkı’ndaki kıyafet tartışmasında karar çıktı!

İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya müşteki sanıklar Savaş İlter ve Çağla Köse avukatları ile birlikte katıldı.

“İNTİHAR ETMEYİ DÜŞÜNDÜM”

Sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyen Çağla Köse çocukluğundan beri toplumsal baskı ile büyüdüğünü belirterek, şunları söyledi:

* Tam özgürlüğüme kavuştuğum dönemde bu tür bir davranışa maruz kaldım.

* Bu olay nedeniyle intihar etmeyi bile düşündüm.

* Kimseye hakaret etmedim. ‘Manyak’ kelimesini ağır tahrik altında sanığın yanındaki kişiye söyledim.

* Olay gündüz meydana geldi.

* Sanık, polisi hava kararınca aradı.

* Polislere benim çıplak olduğumu iddia etti.

“AHLAKSIZCA BİR DURUM VARMIŞ GİBİ POLİSİ ARADI”

Çağla Köse’nin avukatı Emine Erol ise Sanık Savaş İlter müvekkilimin kadınlık onurunu kırmak için küçük düşürücü sözler söylediğini belirtti.

Sanık İlter’in polisi 3 kez aradığını belirten avukat Emine Erol, şöyle konuştu:

* Hakaretler ve küçük düşürücü sözlerin ardından müvekkilim ‘manyak’ şeklinde bir sözle serzenişte bulunmuştur.

* Bunu da sanığa değil yanındaki arkadaşına demiştir.

* Sanık ahlaksızca bir durum varmış gibi polisi arayarak suç uydurmuştur.

* Sanık yetkisini aşarak müvekkilimin düşünce, inanç ve kanaat hürriyetini kullanmasını engellemiştir.

* Sanığın görevi kötüye kullanmak suçundan da yargılanmasını istiyoruz.

“SANIĞIN CEZASIZ KALMASI TÜRK KADINLARINA ZARAR VERECEKTİR”

Bir serzeniş kelimesinden müvekkilinin hakaret suçundan cezalandırılmasının hukuka aykırı olduğunu belirten avukat Emine Erol, şu ifadeleri kullandı:

* Savaş İlter’in cezasız kalması sadece müvekkilimin için değil Türk kadınları nezninde geri dönülmez zararlara sebebiyet verecektir.

* Özellikle son yıllarda ülkemizde yaygınlaşmaya başlayan kadınların yaşam tarzlarına müdahale nedeniyle bir çok kadın artık dışarıya çıkarken huzursuz olmakta ve korkmaktadır.

* Mahkemenin vereceği karar Savaş İlter’in cezasız kalması halinde sanığın zihniyetine sahip bir çok kişi benzer fiillerin yanlarına kar kalacağını düşünerek kadınlara bu denli baskı yapmayı kendilerine hak göreceklerdir.

“HAYATIMI TEHLİKEYE ATTI”

Sanık Savaş İlter son savunmasında Çağla Köse’ye ‘hanımefendi’ diye hitap ederek kıyafetinden rahatsız olan bir kadının ricasını ilettiğini söyledi.

Bunun üzerine Köse’nin kendisini taciz etmekle suçladığını belirten İlter, şunları söyledi:

* Çevrede toplananlar bana hakaret etti.

* ‘Taciz ediyor’ suçlamasıyla benim hayatımı tehlikeye attı.

* 3 yıldır işsizim, işimden oldum. Psikolojim bozuldu.

* Sanki ben suçluymuşum gibi her şey basına yansıyor.

GEZİ OLAYLARI TEKRARI İDDİASI

Sanık Savaş İlter’in avukatı Mehmet Ali Bilen ise müvekkilinin şikayet üzerine olay yerine gittiğini belirtti.

Avukat Bilen, şöyle konuştu:

* Müvekkilimin çalıştığı Akdeniz Güvenlik savcılığa Gezi olaylarının bir benzeri yaşanmasın diye araştırılması için dilek vermiş.

* Bu istekleri takipsizlikle sonuçlanmasına rağmen, müvekkilim haksız olarak işten çıkarılmıştır.

* Karşı tarafın kamu görevlisine hakareti açıktır.

* Müvekkilimin beraatına karar verilsin.

SANIĞA İYİ HAL İNDİRİMİ

Davanın bittiğini belirten mahkeme, Savaş İlter’e aleni hakaret suçundan 210 gün adli para cezası verdi.

İyi hal indirimi uygulayan mahkeme cezayı 165 güne indirdi.

Sanık İlter’e 3300 TL adli para cezası veren mahkeme cezayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına çevirdi, 5 yıl denetimli serbestlik uygulanmasına da hükmetti.

Mahkeme Çağla Köse’ye kamu görevlisine hakaret suçunu kendisine karşı haksız yapılan fiile tepki olarak işlediği belirterek ceza vermekte vazgeçilmesine karar verdi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Maçka Parkı’nda 3 yıl önce Çağla Köse, kıyafetinin parkta dolaşmasına uygun olmadığı gerekçesiyle güvenlik görevlisi tarafından parktan çıkması istenmişti.

Olay yerine gelen polis gelmiş, yaşanan arbede sosyal medyaya yansımıştı.

Çağla Köse, tacize uğradığı ve kıyafetine müdahale nedeniyle şikayetçi olmuş, iddiaları savcılık tarafından takipsizlikle sonuçlanmıştı.

Savcı, güvenlik görevlisinin “‘Böyle giyiniyorsunuz, sonra tecavüze uğrayınca güvenlik bizi koruyamadı’ diyorsunuz” sözlerini ‘hakaret’ saymış, Çağla Köse’nin de güvenlik görevlisine “Ya manyağa bak ya polis getirmiş, hangi akla hizmet polis getirmiş” sözlerini aleni tahrik altında söylediğini belirtilerek, karşılıklı hakaret suçundan dava açmıştı.

Güvenlik görevlisi hakaret, Çağla Köse ise kamu görevlisine hakaret suçundan yargılanıyordu.