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Maçoğlu’yla görüşen eski HDP’li belediye başkanı coronaya yakalandı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Sarıcan Belde Belediyesi'nin terör soruşturma kapsamından görevden alınan eski başkanı HDP'li Bekir Polat, corona virüsüne yakalandı. Polat'ın bir sürece coronaya yakalanan TKP'li Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ile görüştüğü öğrenildi.

19:01 -
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Maçoğlu’yla görüşen eski HDP’li belediye başkanı coronaya yakalandı

Hakkında terör soruşturma kapsamında 24 Haziran günü görevinden alınan Sarıcan Belde Belediyesi eski başkanı HDP’li Bekir Polat, corona virüsüne yakalandı.

Polat’ın bir sürece coronaya yakalan Tunceli Belediye Başkanı TKP’li Fatih Mehmet Maçoğlu ile görüştüğü belirlendi.

FİLYASYON ÇALIŞMASI BAŞLADI

Gözaltına alındıktan sonra adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Polat’ın evine çok sayıda ziyaretçinin geldiği belirlenince, filyasyon çalışması başlatıldı.

Ekiplerin yaptığı çalışmayla Polat ile temas edenler 14 gün karantinaya alındı. Polat’ın corona virüsü tedavisinin evinde devam ettiği öğrenildi. (DHA)

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