Madagaskar corona virüsü ilacını buldu mu? Madagaskar nerede? İşte Madagaskar’ın coğrafi konumu…

Dünya corona virüsü ile mücadeleye devam ediyor. Dört bir yanda ilaç ve aşı çalışmaları devam ederken, Madagaskar Cumhurbaşkanı kameraların önüne geçti ve corona virüsü ilacını bulduklarını ilan etti. Ajanslara düşen bu haber sonrası internet kullanıcıları ‘Madagaskar nerede' sorusunu aratmaya başladı. Peki, ‘Covid Organics' gerçekten tedavide işe yarıyor mu? Madagaskar'ın coğrafi konumu nerede? İşte ayrınlar…

‘COVID ORGANICS' İŞE YARIYOR MU?

Madagaskar'ın dünyaya tanıttığı ilaç, sıtma tedavisinde de kullanılan artemisa bitkisi ile ülkede yetişen bazı diğer otların karışımı ile yapılan bir ilaç. Dünya Sağlık Örgütü, bazı bitkisel ilaçların corona virüsü etkilerini yavaşlatabileceğini kabul ediyor. Ancak corona virüse kesin çözüm olduğuna dair geçerli kanıtlarının olmadığını belirtiyor.



MADAGASKAR'DA CORONA VİRÜSÜ VERİLERİ NELER?

Yaklaşık olarak 25 milyon kişinin yaşadığı Madagaskar'da, bugüne kadar toplam 122 kişide corona virüsü tespit edildi. Ülkede corona virüsü sebebiyle hiçbir ölüm gerçekleşmediği bildirilirken, bir hastanın durumu kritik olmakla birlikte ülkede toplamda 60 hasta corona virüsü tedavisi görüyor. 61 hasta ise tedavilerini tamamlamış olarak gözüküyor.

MADAGASKAR HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Madagaskar ya da resmî adıyla Madagaskar Cumhuriyeti, Afrika kıtasına bağlı bir ada ülke konumunda olup, kıtanın doğu kesiminde Hint Okyanusu’nun batı kısmında yer almaktadır. Mozambik Kanalı ülkeyi Afrika ana kıtası ile birbirinden ayırmaktadır. Madagaskar adası, dünyanın dördüncü büyük adası konumundadır. Ülke ada ülkesi olması nedeniyle sınır komşusu bulunmamakta olup, en yakın anakara ülkesi adanın batısında yer alan Mozambik’tir. Bunun haricinde komşu ada ülkeler ise kuzeybatıda Komorlar ve Fransa denizaşırı bölgesi Mayotte, doğuda Mauritius ile yine Fransa denizaşırı bölgesi olan Réunion adalarıdır. Ülkenin başkenti Antananarivo’dur.

‘BÜYÜK KIRMIZI ADA'

Ada olması nedeniyle kara komşusu bulunmayan ülkenin civarında bulunan diğer ada ülkeler ile birlikte Afrika anakarasında bulunan Mozambik ile deniz sınırı bulunmaktadır. Madagaskar coğrafi olarak Afrika kıtasının bir parçası konumundadır. Madagaskar sahip olduğu 587.295 km2 yüzölçümü ile dünyanın en büyük dördüncü adası konumundadır ve toplamda 4.828 km’lik bir kıyı şeridine sahiptir.

Süper kıta Gondvana'nın parçalanmasıyla Madagaskar yaklaşık 88 milyon yıl önce Hindistan kara kütlesinden ayrılmıştır. Böylelikle adanın coğrafik olarak izolasyonu, üzerindeki bitki örtüsü ve hayvanların tamamen dış dünyadan bağımsız bir şekilde gelişmesine yol açmıştır. Madagaskar üzerindeki bitki ve hayvan türlerinin %90'ı dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmamaktadır. Ada biyolojik çeşitlilik alanında dünyanın önde gelen bölgelerinden bir konumunda olmuş, yüzyıllar içerisinde adada insan yaşamanın başlaması ile bu çeşitlilik tehdit altına girmiştir.

Ülke coğrafi yapı gereği genel olarak beş bölgeye ayrılmıştır. Bunlar doğu sahili, kuzeyde bulunan Tsaratanana kütlesi, merkez yaylalar, batı sahili ve güneybatı olarak adlandırılmıştır. Ülkenin doğu sahilleri daha yeşil bir görünüme sahip olup, adanın geri kalanında bu yoğunlukta bir ormanlık alan görülmemektedir. Madagaskar adası genel olarak yüksek yayların hakim olduğu bir ülkedir. Kıyı şeridinde deniz seviyesi ile eşit olan yükseklikler ada merkezine doğru giderek yükselir ve ortalama 1.000 m ile 2.000 m yüksekliklere ulaşır. Ülkenin en yüksek noktasını adanın kuzeyinde Tsaratanana kütlesi olarak adlandırılan coğrafi bölge içerisinde yer alan 2.876 m ile Maromokotro Dağı oluşturmaktadır.

Ada ülkesi genelinde görülen ve verimsizliğin bir simgesi olan kırmızı topraklar nedeniyle büyük kırmızı ada olarak da anılmaktadır.