Maden işçileri gözaltından çıkıp valiyle görüştü: Bir kez daha çözüm sözü verildi

Karaman'ın Ermenek ilçesinde maaş ve tazminatlarını alamadıkları için eylem yapan madencilerin mücadelesi sürüyor.

Dün Karaman Valiliği tarafından kendilerine verilen sözlerin tutulmadığı gerekçesiyle Ankara'ya yürümek isteyen madencilere polis ve jandarma müdahale etmiş ve aralarında Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Tahir Çetin'in de bulunduğu birçok maden işçisi gözaltına alınmıştı.

Yaklaşık 20 saat süren gözaltının ardından işçiler serbest bırakıldı. İşçiler, ‘Bu daha başlangıç, mücadeleye devam’ sloganları attı.

“BİRÇOK ARKADAŞIMIZ YARALANDI”

Konuya ilişkin SÖZCÜ'ye açıklamalarda bulunan Bağımsız Maden İş Genele Başkanı Tahir Çetin şunları söyledi:

* Dün bize verilen sözlerin tutulmamasının ardından Ankara'ya yürümek istedik ama polis ve jandarma önümüzü barikatlarla kesti. Daha sonra kolluk güçlerinin jop ve biber gazı müdahalesi sonucu birçok arkadaşımız yaralanırken, aralarında benim de bulunduğum 10 kişi gözaltına alındı. 20 saat süren gözaltının ardından bugün hepimiz serbest bırakıldık.

“GÖZALTILAR HUKUKSUZ”

Gözaltıların hukuksuz olduğunu ifade eden Çetin açıklamalarını şöyle sürdürdü:

* Dün biz gözaltına alındıktan sonra Karaman Valiliği akşam saatlerinde gösteri yürüyüşü ve oturma eylemi gibi etkinlikleri yasakladığını açıkladı. Bunun bizim yürüyüşümüzün ardından ve gözaltına alınmamızdan sonra açıklanması manidar bir durum. Gözaltına alınmamız ve yürüyüşümüzün engellenmesinin hukuksuz olduğunu belirtmek isterim.

İŞÇİLERE BİR KEZ DAHA SÖZ VERİLDİ

Karaman Valiliği'nin sorunlarının çözülmesi noktasında kendilerine söz verdiğini aktaran Çetin şöyle konuştu:

* Gözaltının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Karaman Valiliği'ne talimatıyla Karaman Valimiz ile görüşme gerçekleştirdik. Görüşmenin ardından bize sorunlarımızın önümüzdeki hafta Çarşamba gününe kadar çözülme sözü verdi.

* Biz de eylemimizi önümüzdeki hafta Çarşamba gününe kadar sonlandırdık. Eğer verilen sözler yerine getirilmezse yeniden Ankara'ya yürüyüşe geçeceğiz

Ermenekli işçiler dün yaptıkları eylemde İçişler Bakanlığı’nın sözünden 2 hafta geçtiğini, verilen sözün tutulmadığını belirtmişti. İşçiler, bir kez daha verilen sözü bekleyecek.

SOMALI MADEN İŞÇİLERİNDEN DESTEK

Öte yandan Ermenekli maden işçilerine Manisa'nın Soma ilçesindeki meslektaşlarından da destek geldi. Bağımsız Maden- İş Sendikası Genel Merkezi önünde basın açıklaması yapan madenciler, arkadaşların haklarının verilmesini istedi.

Madenciler adına konuşan Bağımsız Maden İş Yöneticisi Resul Demir, şunları söyledi:

* Madencilerin iş yerlerindeki çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerçekleştirilemeyecek bir talep mi ki bu sözün karşısına geçip, patronu koruyup kollayıp, alay eder gibi bu insanları oyalıyorsunuz.

* Madencilerin maaşlarını istemeleri gerçekleşmeyecek bir talep mi ki madencilerin yaşadıkları kentte fiili sıkıyönetim ilan ediyorsunuz. Kırk yıldır dededen, toruna madencilerin tazminatlarına çöken Özbeyler'e gücü yetmeyen devlet madencinin karşısında güç gösteriyor.