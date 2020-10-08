Maden işçileri valilik yasağına rağmen yürüyecek

13 Mayıs 2014 tarihinde 301 işçinin hayatını kaybettiği kazanın ardından Türkiye Kömür İşletmeleri'ne (TKİ) bağlı rödevans işletmesi yapan Uyar Madencilik’ten işten çıkarılıp 8 yıldır tazminatları ödenmeyen madenciler, haklarını almak için 12 Ekim tarihinde yürüyüş kararı almıştı.

Yürüyüş kararı alan madenciler, Manisa Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 6-20 Ekim tarihleri arasında aldığı toplantı ve gösteri yürüyüşünü yasaklama kararıyla karşı karşıya kaldı.

YÜRÜYÜŞ VE ETKİNLER YASAK

Manisa Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, corona virüs tedbirleri kapsamında 6 Ekim 2020 tarihinden 20 Ekim 2020 günü saat: 23.59'a kadar 15 gün süreyle her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, açlık grevi, oturma eylemi, çelenk koyma, stant açma, çadır kurma, anma toplantısı ve toplanma gibi her türlü etkinlik ve eylemlerin yapılmasının yasaklandığını duyurdu.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

*Dünya genelinde sosyal ve ekonomik hayatı olumsuz yönde etkileyerek, milyonlarca insana sirayet eden korona virüs (Covid-19) salgınının, ülkemizde de bu tarih itibarıyla yaklaşık 311 bin 455 vatandaşımızın hastalanmasına ve 7 bin 858 vatandaşımızın ise hayatını kaybetmesine neden olmuştur.

*Korona virüs (Covid-19) salgınının artma eylemi gözlemlenen toplu eylem/etkinlikler nedeniyle başka kişilere de bulaşması riski taşıdığı değerlendirildiğinden, Manisa il merkezi ve ilçelerinde 06 Ekim 2020 tarihinden 20 Ekim 2020 günü saat: 23.59'a kadar 15 gün süreyle her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, açlık grevi, oturma eylemi, çelenk koyma, stant açma, çadır kurma, anma toplantısı/toplanma vb. her türlü etkinlik ve eylemlerin yapılmasının yasaklanmasına karar verilmiştir.

*Düzenlenecek basın açıklamalarının ise vatandaşın günlük yaşamını aşırı ve katlanılamayacak derecede zorlaştırmayacak, yaya ve araç trafik güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmesine Valilik Onayı ile karar verilmiştir.

ANAYASA MAHKEMESİ, ‘ANAYASAL HAK' DEMİŞTİ

Manisa Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 15 günlük yürüyüş yasağı kararı almasına karşın, Anayasa Mahkemesi geçtiğimiz haftalarda aldığı ve kamuoyunda tartışıldığı gösteri yürüyüşlerinin ‘Anayasal bir hak' olduğunu ifade eden bir akara imza atmıştı.

Manisa 1. İdare Mahkemesi, davada uygulama konusu olan 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 22. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Şehirlerarası kara yollarında gösteri yürüyüşleri düzenlenemez.” ibaresinin iptaline karar verilmesi istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu.

Manisa 1. İdare Mahkemesi'nin başvurusunu geçtiğimiz haftalar içinde gündeme alan Anayasa Mahkemesi, düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Anayasa Mahkemesi'nin kararını sert bir dille eleştirmişti.

“VALİLİK, İŞÇİ İLE POLİS VE JANDARMAYI KARŞI KARŞIYA GETİRMEK İSTİYOR''

Manisa Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararı Sözcü'ye değerlendiren Bağımsız Maden-İş Sendikası Başkanı Tahir Çetin, alınan karara rağmen yürüyeceklerini dile getirdi.

Uyar Madencilikten çıkartılan ve tazminat mağduru olan 748 madencinin artık sabrının kalmadığının altını çizen sendika başkanı Çetin, şu ifadeleri kullandı;

*2019 yılının Ekim ayında da haklarımızı aramak için gerçekleştirdiğimiz yürüyüşü de engellemişlerdi. Ama biz pes etmemiştik. 23 Temmuz 2020 yılında TBMM'den çıkartılan torba yasa ile Işıklar, Atabacası ve Geventepe ocaklarında çalışan maden işçilerinin haklarının ödenmeye başlanmış ve Uyar Madencilikten işten çıkartılan işçiler ise bu kapsama alınmamıştı.

*Ama o dönemde AKP Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, ‘Biz sizin tazminatını alacağız' diye söz vermişti. Ancak verilen söz yerine getirilmedi.

*Manisa Valiliği maden işçilerinin yanında olacağı yerde patronları kollamaya devam ediyor. O zaman bu işi AKP Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan çözsün.

*Manisa Valiliği yürüyüşümüzü engelleyeceğine AKP'li vekil Özkan'a ‘Verdiğin sözü tut' diyerek haklarımızı savunması gerekir. Biz ne olursa olsun yürüyeceğiz. Anaya Yasa mahkemesi bile aldığı son karar ile yürüyüşlerin ‘Anayasal bir hak' olduğunu ifade etti.

*Biz de Anayasal hakkımızı sonuna kadar kullanacağız. Kimse bizi polisimiz ve jandarmamızla karşı karşıya getirmesin. Sonucu ne olursa olsun 12 Ekim tarihinde yürüyüşümüz başlayacak. Manisa Valiliği patronun değil işçinin yanında olsun.