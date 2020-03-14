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‘Maden işçilerinin kıdem tazminatı istismar ediliyor’

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, maden işçilerinin bir türlü sonuçlanmayan kıdem tazminatı sorunlarını anlattı, tazminat konusunun istismar edildiğini söyledi.

10:56 -
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‘Maden işçilerinin kıdem tazminatı istismar ediliyor’

Soma'da meydana gelen ve 301 işçinin hayatını kaybettiği kazadan sonra pozitif ayrımcılığın hep yeraltı maden işletmeleri için yapıldığını belirten Akçul, “Biz, aynı zamanda yer üstü maden işçilerini de temsil ediyoruz.

Yer üstü maden işçileri de zor koşullar altında çalışıyor. Onların da fiili hizmet zammından yararlanmasını istiyoruz” dedi.

Akçul, Soma kömür havzasında Türkiye Kömür İşletmeleri tarafından verilen rödovanslı (kiralama sözleşmesi olan) sahalarda kıdem tazminatı verilmeyen işçilerin sorununun çözülmesini istediklerini, 5 yıldır bu sorunun yasal düzenleme beklediğini de sözlerine ekledi.

SÖZCÜ'YÜ ZİYARET ETTİLER Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul (ortada) ve Sendika Avukatı Hatice Salman, SÖZCÜ Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'ü ziyaret etti. Öztürk'e madenci heykeli armağan ettiler.

 

Ankara kıdem tazminatı maden Saygı ÖZTÜRK Soma Sözcü Türkiye
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