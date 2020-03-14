‘Maden işçilerinin kıdem tazminatı istismar ediliyor’

Soma'da meydana gelen ve 301 işçinin hayatını kaybettiği kazadan sonra pozitif ayrımcılığın hep yeraltı maden işletmeleri için yapıldığını belirten Akçul, “Biz, aynı zamanda yer üstü maden işçilerini de temsil ediyoruz.

Yer üstü maden işçileri de zor koşullar altında çalışıyor. Onların da fiili hizmet zammından yararlanmasını istiyoruz” dedi.

Akçul, Soma kömür havzasında Türkiye Kömür İşletmeleri tarafından verilen rödovanslı (kiralama sözleşmesi olan) sahalarda kıdem tazminatı verilmeyen işçilerin sorununun çözülmesini istediklerini, 5 yıldır bu sorunun yasal düzenleme beklediğini de sözlerine ekledi.