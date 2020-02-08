Maden şirketi, iddiaları yalanladı!

Meyra Madencilik yetkililerinin Yenişehir Kirazlıyayla’daki yatırımına ilişkin Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Merkezi’nde düzenlendiği bilgilendirme toplantısına Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, Belediye Başkanı Davut Aydın, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Ersan Aytaç, AKP İlçe Başkanı Fikret Hatipoğlu ve Kirazlıyayla ve Barcın köylerinden vatandaşlar katıldı.

“MADENLERİN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKISI YADSINAMAZ”

Moderatörlüğünü Sevda Kaya’nın yaptığı toplantının ilk konuşmacısı Meyra Madencilik Sözcüsü Maden Mühendisi Mustafa Zengin, madenlerin ülke ekonomisine katkısına dikkat çekti. İşletmenin kuruluşu ve bölgedeki madenciğin tarihsel sürecini anlatan Zengin, “Proje 1895 yılından beri işletiliyor. 2013’te bu saha Meyra tarafından devralınıyor. 2013’ten 2020’ye kadar çalışma yapıyor. Sonra da kapasite artırımına gidildi” dedi.

Zengin, ilçe dışından maden getirilerek burada işlenmesinin söz konusu olmadığını vurguladı.

“MADENLERE KATEGORİK OLARAK KARŞI ÇIKMAK YANLIŞTIR”

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ali İhsan Arol ise madenciliği, doğru yapıldığı takdirde tüm ülkelerin yapması gerektiğini ifade etti.

Arol şunları kaydetti:

* Madenciliğin çok olumsuzlandığı ortamlarda çıkıp dilimin döndüğünce gerekliliği ve yapıldığı şekilleri paylaşmaya gayret ediyorum.

* 1972’de üniversiteye girdim. O yıllarda madencilik çok önemliydi. Türkiye’yi kurtaracak bir sektör olarak görülüyordu.

* 2000’li yıların başında bir sürü olumsuz görüş ortaya atıldı.

* Ben de dilimin döndüğünce, madenciliğin doğru yapıldığı takdirde mutlaka tüm ülkelerin yapması gereken bir faaliyet olarak görüyorum.

* Türkiye’nin gayri safi milli hasılasındaki madenciliğin payı yüzde 1,5’tur.

* Kanada yüzde 10-15, Avustralya yüzde 10-15, ABD yüzde 8-10, Güney Afrika yüzde 20-25 gibi yüksek rakamlarda madencilikten faydalanmaktadırlar.

* Halk, şirket, idare, aydınlar hep birlikte gayret edersek, çevreyi koruyarak madenlerimizi çıkarabilir ve yurttaşlarımızın yaşam standartlarını iyileştirebiliriz.

* Madenlere kategorik olarak karşı olmanın, çok doğru olmadığını düşünüyorum.

“ŞEFFAF BİR YÖNETİM SERGİLENECEK”

Cevher Zenginleştirme Uzmanı Kerem Hikmet Şensoy ise Kirazlıyayla’daki tesiste kesinlikle siyanür kullanılmayacağını söyledi. Şensoy, “Siyanür kullanılmayacak. Kesinlikle böyle bir şey yok. Bizim cevherimizde kireç ve soda kullanılacak. Halen bu söz yeterli olmuyorsa, kontrolü de müsait. Şeffaf bir yönetim sergilenecek” diye konuştu.

“SIZMA OLASILIĞI YOK”

İnşaat Mühendisi Mehmet Acun da DSİ’nin su ve atık baraj inşaatlarını görev aldığını belirterek, Kirazlıyayla’daki tesiste kurulacak atık barajından bir sızma olma olasılığının bulunmadığını, deprem, sel ve heyelanlara karşı tüm hesaplamaların yapıldığını belirtti.

“O SÖZLER BİZE AİT DEĞİL”

Maden yüksek mühendisi şirket sözcüsü Dr. Mustafa Zengin, söylemedikleri sözlerin kendilerine mal edilmeye çalışıldığını belirtti.

Zengin şunları söyledi:

* Son olarak ‘kafanıza vura vura bu tesisi buraya kuracağız’ dediğimiz iddia ediliyor. Bu sözler tamamen asılsızdır.

* Bu ya da buna benzer sözlerin hiçbir şirket yetkilimiz söylememiştir.

* Tamamen uydurma, şirketimizi ve yatırımı karalamaya yönelik seviyesiz bir girişimdir.