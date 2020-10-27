Madenciler kovuldukları köye bu kez jandarmayla geldi

Ünye’nin Yeşilkent, Çiğdem ve Üçpınar Mahallelerinde maden arama çalışmaları kapsamında sondaj yapmak isteyen şirket çalışanları bir ay önce kovuldukları bölgeye bu kez jandarmayla birlikte geldi. Şirket çalışanları sabah saat 08.00 sıralarında bölgeye giderken jandarma da bütün yolları bariyerlerle kapattı.

KÖYLÜLER TOPLANIP SONDAJ ALANINA GİTMEK İSTEDİ

Sosyal medya hesaplarından yapılan çağrılar üzerine kısa sürede toplanan yöre halkı sondaj alanına gitmek istedi. Ancak jandarma köylülere izin vermedi.

Bahçelerine geçmelerine dahi izin verilmeyen köylüler ile jandarma arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı. Jandarma ekipleri köylülerin sondaj alanına girmesini engel olurken, köylülerde fındık bahçelerinden geçerek bölgeye ulaşmak istedi. Bu sırada köylüler ile jandarma arasında kovalamaca yaşandı.

DİRENİŞİNİZ AMACINA ULAŞMAZ

Olay yerinden ayrılmayan ve sondaj alanına gitmek isteyen köylüleri bir jandarma görevlisi megafonla uyardı. Köylülere yaptıkları direnişin pandemi önlemleri kapsamında yasak olduğunu ifade eden yetkili jandarma, “Bu direnişiniz amacına ulaşmaz. MTA’nın ruhsatlı arama izni var. Bu altın araması değil” diye konuşması üzerine köylüler, “İnanmıyoruz. Yalan yalan” diye tepki gösterdi. Bölgede gerginliğin devam ettiği belirtildi.