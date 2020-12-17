Madene karşı CHP-MHP ittifakı

Verusa Holding A.Ş, Erbaa ilçesinin Kozlu-Çerkesfındıcak köylerinde bulunan eski Gümüşlük Mevkii Bakır madeni sahasında yaptığı araştırmalar sonucunda tonda 3,95-12,54 gram aralığında altın madeni tespit etti.

Şirket kısa süre sonra bölgede sondaj çalışmalarına başlarken, yöre halkı da madene karşı mücadele vermek için içinde belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum örgütlerinin de bulunduğu Yeşil Erbaa Çevre Platformunu kurdu. İmza kampanyası başlatan platform, köy girişine, camilere, yol kenarlarına madene karşı olduklarını anlatan afişler asıp, el broşürleri dağıttı.

CHP VE MHP KOL KOLA BROŞÜR DAĞITTI

Bölgede açılması planlanan altın madeni CHP ile MHP’yi de bir araya getirdi. İlçenin MHP’li Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, MHP İlçe Başkanı Abdullah Uslu, CHP İlçe Başkanı Hayri Kocaoğlu, sivil toplum örgütleri temsilcileri semt pazarımızdaki esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek, Sakarat ve Boğalı yaylalarında açılması planlanan altın madeninin insanlar ve tüm canlılar üzerindeki olası olumsuz etkilerini anlattı. Ayrıca Yeşil Erbaa Çevre Platformu Bilim Masasının hazırladığı broşürler de semt pazarında dağıtıldı.

TOKAT VE AMASYA ETKİLENECEK

Platform tarafından yapılan açıklamada, altın madeninin yapılacağı bölgede bulunan Kelkit Havzası, Sakarat ve Boğalı Yaylalarının bereketli topraklar olduğu ve bölge halkının geçimlerini buradan sağladığı belirtilerek, “Boğalı ve civarındaki yaylaların yükseklikleri 1500-2000 metre arasında değişir. Bu yükseklikte biriken yağmur ve kar suları Tokat ile Amasya illeri arasındaki yer altı ve yerüstü sularını besler.

Civardaki köyler ve beldeler içme sularını bu yaylalardan alır. Kelkit ve Yeşilırmak bu yaylalardan gelen sularla beslenir. Yaz aylarında, mayıs ayından itibaren, yüzlerce yaylacı binlerce küçükbaş ve büyükbaş hayvanı ile Boğalı yaylalarına çıkar. Yaylalarımızda endemik bir ırk olarak Karayaka koyunu, bağlarımızda narince üzümü ve asma yaprağı yetiştirilir.

Olası bir madenin Erbaa'mızda doğaya ve insana, derelerimizden, pınarlarımızdan akan yer üstü ve yer altı sularımıza vereceği zararı her aklıselim ve vicdan sahibi görebilir” ifadeleri kullanıldı.