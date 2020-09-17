Maganda kurşunu ile hayatını kaybeden lise öğrencisinin adı ölümsüzleşti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 16 Eylül tarihli meclis oturumunda sokak isimlendirmesi yapıldı.

Mecliste Sultangazi'de 2015 yılında yolda yürürken bir magandanın tabancasından çıkan kurşunla ağır yaralanan ve 2 yıl 11 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden lise öğrencisi Ahmet Emre Çavuş'un ismi doğup büyüdüğü 75.Yıl Mahallesi'nde bulunan bir sokağa verildi.



Komisyon üyeleri, bireysel silahsızlanmaya dikkat çekmek için bu isimlendirmenin büyük önem taşıdığını belirtti.

AHMET EMRE ÇAVUŞ KİMDİR?

26 Mayıs 1998 İstanbul Sultangazi 75. Yıl Mahallesi'nde dünyaya geldi. İlk ve orta eğitimini yaşadığı mahallede tamamladı. Lise eğitimine Gaziosmanpaşa Sağlık Meslek Lisesi'nde başladı.

11'inci sınıf öğrencisiyken 2 Ağustos 2015 tarihinde arkadaşları ile yolda yürürken bir magandanın tabancasından çıkan kurşunla omuriliği zedelenerek felç oldu.

İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 7 ay yoğun bakımda tedavi gördü. Daha sonra 1.5 yıl fizik tedavi uygulandı. 21 Haziran 2017'de ameliyat için tekrar Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne yattı. 2 büyük ameliyat geçirdi.

Ara ara değişik hastanelerde kısa süreli tedaviler gören Ahmet Emre Çavuş, 13 Ağustos 2017'de aniden fenalaştı ve hayatını kaybetti.

Ahmet Emre Çavuş'un ebeveynleri Bülent-Zeynep Çavuş kaybettikleri oğulları için 5 yıldır hukuk mücadelesi veriyor. Ahmet Emre Çavuş'u vuran zanlı hâlâ yakalanamadı.