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Mağarada bulunan kafatası ve kemik parçalarıyla ilgili valilikten açıklama!

Mardin Valiliği, bir mağarada insana ait olabileceği değerlendirilen kafatası ve kemik parçalarının bulunmasıyla ilgili açıklama yaptı. Söz konusu alanda keşif yapıldığı belirtilen açıklamada İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nün bilgilendirildiği ve Cumhuriyet Savcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturmanın devam ettirildiği ifade edildi.

20:43 -
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Mağarada bulunan kafatası ve kemik parçalarıyla ilgili valilikten açıklama!

Valiliğin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

* Dargeçit İlçemizde İrfan Yakut isimli vatandaşımız; 29 Mayıs 2020 tarihinde İlçemiz Akyol Gülbiş Kırsal Mahallesi’ne tarihi eser aramak amacıyla gittiği ve arama esnasında girdiği bir mağarada insana ait olabileceği değerlendirilen kafatası ve kemik parçaları bularak, 29 Mayıs 2020 tarihinde Dargeçit Cumhuriyet Savcılığı’na müracaat etmiş, bunun üzerine başlatılan soruşturma üzerine 30.05.2020 tarihinde sözkonusu alanda keşif yapılmıştır.

* Yapılan keşif çalışmalarında, mağaranın eski dönemlere ait izler ve yapılar barındırdığı görülmüş, mağarada bulunan 35-40 civarı kafatası ve insan kemiğinin tarihi dönemlere ait olabileceği değerlendirilerek konuyla ilgili İl Kültür Turizm Müdürlüğü bilgilendirilmiş ve Cumhuriyet Savcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma devam ettirilmektedir.

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Son güncelleme: 20:52 30.05.2020
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