Mağazalara akın… Kuyruklar oluştu

İstanbullular havanın güneşli olmasını fırsat bilerek kendilerini dışarı attı. Mağazaların açılmasıyla alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar mağaza önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Mağaza önlerinde bekleyen vatandaşların maske taktığı ama sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.

İstanbulluların gereksiz evlerinden dışarı çıktığını belirten bir vatandaş şöyle konuştu:

* Havanın güzel olmasından dolayı insanlar kendilerine çocuklarına alışveriş yapmak için dışarı çıkıyorlar.

* Evde kal çağrılarına uymaz isek korona virüs süresi uzar.

* İşi olmayan vatandaşların evlerinde olmaları gerektiğini düşünüyorum. (İHA)