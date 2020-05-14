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Mağazalara akın… Kuyruklar oluştu

İstanbul'da havanın güzel olmasından dolayı vatandaşlar yine sokağa akın etti. Corona virüsü tedbirleri kapsamında kalabalık alanlardan uzak durulması uyarısına rağmen mağaza önlerinde kuyruklar oluşurken sosyal mesafe kuralına da uyulmadı.

09:42 -
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İstanbullular havanın güneşli olmasını fırsat bilerek kendilerini dışarı attı. Mağazaların açılmasıyla alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar mağaza önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Mağaza önlerinde bekleyen vatandaşların maske taktığı ama sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.

İstanbulluların gereksiz evlerinden dışarı çıktığını belirten bir vatandaş şöyle konuştu:

* Havanın güzel olmasından dolayı insanlar kendilerine çocuklarına alışveriş yapmak için dışarı çıkıyorlar.

* Evde kal çağrılarına uymaz isek korona virüs süresi uzar.

* İşi olmayan vatandaşların evlerinde olmaları gerektiğini düşünüyorum. (İHA)

Corona istanbul korona
Son güncelleme: 10:25 14.05.2020
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