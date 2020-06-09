Mahallenin ‘Efe’si fare zehriyle öldürüldü

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde, mahallenin maskotu olan Efe isimli sokak köpeği kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından zehirlenerek öldürüldü.

Mahalle sakinleri tarafından yemek ihtiyacı karşılanan sokak köpeği, 8 Haziran Pazar gecesi ölü olarak bulundu. Sokak köpeğini inceleyen Veteriner Hekim Ufuk Çiftçi, Efe'nin fare zehri ile zehirlendiği ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti.

KİMSEYE BİR ZARARI YOKTU

Mahalle sakinlerinden hayvansever Ö.D., Efe isimli sokak köpeğinin kimseye bir zararının olmadığını, mahallenin maskotu haline geldiğini ifade etti.

Hayvarsever Ö.D. yaptığı açıklamada şunları söyledi:

* Sokak köpekleri benim her şeyim. Mahallemizin maskotu haline gelen Efe'de onlardan bir tanesiydi. Mahalledeki hayvanseverlerin baktığı Efe'yi vizdansız kişi veya kişiler zehirledi.

* Evimin balkonunun çıktığımda köpeğin yerde cansız olarak yattığını ve yanına gittiğimde ağzından köpükler saçtığını gördüm. Daha sonra Veteriner hekim Ufuk Çiftçi'ye arayarak durumu bildirdim.

* Veteriner hekim yaptığı incelemede köpeğin zehirlendiğini ve zehirin fare zehiri olabilme ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Böyle bir caniliği kim yapar anlamıyorum. Bunu vicdansızlığı yapan kişi veya kişiler bir an önce bulunmalı.

Veteriner hekim Ufuk Çiftçi, Efe'nin fare zehri ile zehirlenme ihtimalinin çok yüksek olduğunu ifade ederek, “Her canlının doğada yaşama hakkı vardır. Bu hakkı kimse elinden alamaz. Efe'nin bu hakkını elinden alan kişi veya kişilerin bir an önce bulunmasını istiyoruz'' dedi.

Sokak köpeği Efe'nin kim ve kimler tarafından zehirlendiğini bulunması için mahalledeki hayvanseverlerin ilçe emniyet müdürlüğüne şikayette bulunduğu öğrenildi.