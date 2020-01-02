Mahalleye dadandı, camiden uyarı anonsu yapıldı

Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Küçükbaklalı ve Büyükbaklalı mahallelerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler hırsızlık için 2 mahalleye dadandı. İlk olarak 15 Kasım'da Küçükbaklalı Mahallesi’nde kahvehane soyuldu.

Durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine ekipler hırsız veya hırsızları aramaya başladı. 1 Aralık'ta ise Büyükbaklalı Mahallesi’nden güneş enerjisi sitemi ve çim biçme makinesi çalındı.

MAHALLE DİKEN ÜSTÜNDE

Olayı tekrar polise bildiren mahalleli, kendince de önlem almak için gece yarısına kadar nöbet tutmaya başladı.

Polisin tuttuğu nöbette bir işe yaramadı. 15 Aralık tarihinde Küçükbaklalı Mahallesi’nde Eray Kaştan'a ait 5 hamile koyun ahırdan çalındı. Bunun üzerine, Küçükbaklalı Mahalle Muhtarı Ali Fuat Şen de artık her gün cami mikrofonundan ‘Mahallemizde hırsızlık olayları artmıştır. Lütfen dikkat edin' anonsu yapmaya başladı.

‘BİRİLERİ YARDIM ETSİN ARTIK!'

Büyükbaklalı Mahallesi Muhtarı Hamdi Sert ise yaptığı açıklamada, “1 buçuk aydan beri hırsızlık olayları arttı. Gerekli önlemleri almaya çalışıyoruz ama yetersiz kalıyoruz. Kamera sistemleri de yetersiz. İlgili makamlardan yardım bekliyoruz” ifadesini kullandı. (İHA)