Mahkeme olumsuz ÇED raporuna rağmen yürütmeyi durdurmadı

Bursa'nın Yenişehir ilçesi Kirazlıyayla köyünde yapılmak istenen Çinko-Kurşun-Bakır Zenginleştirme Tesisi ve Atık Barajı Projesi için bilirkişi, Meyra Madencilik'in Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan aldığı ÇED raporunun teknik olarak yeterli olmadığına karar vermişti. Bursa 1’inci İdare Mahkemesi, bilirkişinin olumsuz raporuna rağmen yürütmeyi durdurma kararı vermedi.

MALZEME DÖKÜLMESİNE İZİN VERMEDİLER

Bursa 3’üncü İdare Mahkemesi, ‘Orman izinleri’ faaliyeti hakkında yürütmeyi durdurma kararı almasına karşın maden şirketi bugün sahaya malzeme dökmek istedi. Şirket çalışanlarının maden sahasına geldiği haberini alan Kirazlıyaylalılar, alana giderek çalışanlara müdahalede bulunarak, malzeme dökülmesine izin vermedi. Köylü kadınlar malzeme taşıyan kamyonların önüne geçip oturma eylemi yaptı.

“MAHKEMENİN KARARINI ANLAMAK İMKANSIZ”

Yenişehir'in Kirazlıyayla köyü mevkiinde 2013'ten itibaren kurşun, bakır ve çinko ocağı işleten Meyra Madencilik firması bölgede daha geniş bir alanda faaliyetine devam etmek istiyor.

Kirazlıyayla Köyü Koruma ve Dayanışma Derneği yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* Biz Kirazlıyayla köylüleri olarak, Flotasyon tesisini istemiyoruz.

* Biz köyümüzdeki bunca güzelliğin sırf birileri biraz daha zenginliğine zenginlik katacak diye yok edilmesine göz yummayacağız.

* Mahkeme bilirkişi raporuna rağmen yürütmeyi durdurma kararı vermedi.

* Hem baştan bilirkişi atıyor ve ona göre karar verilecek deniyor. Sonra atanan bilirkişiler bu bölgeye Flotasyon tesisi kurulmasının çok zararlı olduğu yönünde karar veriyor. Ama buna rağmen yürütmeyi durdurma kararı verilmiyor. Bunu anlamak imkansız.

“FİRMA MALZEME GETİRMEYE BAŞLADI”

Yenişehir Çevre Plartformu’ndan yapılan ortak açıklamada ise, “Bilirkişi raporunda ÇED raporunun teknik anlamda yeterli olmadığının belirtmesine, davanın sonuçlanmamasına, 3’üncü İdare Mahkemesinin orman izninin iptali istemiyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı olmasına rağmen firma hiç zaman kaybetmeden malzeme getirmeye başladı” denildi.

“EMİSYON DEĞERLERİ EKSİK HESAPLANDI”

Platform ayrıca şu ifadeleri kullandı:

* Bölge halkı tarım ve hayvancılıktan geçimini sağlamaktadır.

* Bilirkişi raporunda emisyon değerlerinin eksik hesaplandığı bu yüzden tarımsal faaliyetlerin ve hayvancılığın ve halk sağlığının kötü etkileneceği vurgulanmaktadır.

* Firma faaliyete geçmeden henüz inşa aşamasında bile ormana, su kaynaklarına geri döndürülemez zararlar vermiştir.

* Bilirkişi heyeti ÇED raporunda inşa edilmek istenen tesisin etkilerinin iyi hesaplanmadığını ve eksik kaldığını söylemektedir.

* Yenişehir ve Kirazlıyayla halkı olarak ÇED raporunun, bölge ve insanlar daha fazla zarar görmeden iptal edilmesini istiyor.

* Yine ÇED raporunda ve bilirkişi raporunda belirtildiği gibi bölge 1’inci derece deprem bölgesi ve heyelan bölgesindedir.

* Sadece bu durum bile bu tesisin durdurulması için yeterlidir.

“İPTALİNİ GEREKTİREN CİDDİ BİR RAPOR VAR”

Bursa 1’inci İdare Mahkemesinde görülen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na karşı açılan davada ‘ÇED Olumlu Kararı yürütmesinin durdurulması’ istemi mahkeme tarafından reddedildiğini belirten Yenişehir Çevre Platformu üyesi Şafak Şenel Erdem şöyle konuştu:

* Aynı mahkemede açılan ana dava hala sonuçlanmadı. Sadece yürütmeyi durdurma verilmedi.

* Oysa bilirkişi raporunda ÇED’in teknik olarak yeterli olmadığı vurgulanıyor. Aslında iptalini gerektirecek kadar ciddi bir rapor var ortada.

* Bursa 3’üncü İdare Mahkemesi’nin şirketin orman izinlerine yönelik yürütmeyi durdurma kararı ise halen devam etmekte.

* Şirket orman izni alamadığı içinde flotasyon ve atık tesisini kuramıyor.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA OLUMSUZ GÖRÜŞE YER VERDİ

Mahkemenin atadığı bilirkişi heyetinin hazırladığı rapor şu şekilde:

* Proje konusu tesisin yakın çevresinde (3 km mesafe içinde) tarım, hayvancılık, çevre ve halk sağlığı yönünden yaratacağı etkiler değerlendirildiğinde; yakın çevredeki tarımsal üretimi olumsuz yönde etkileyeceği projede meydana gelecek emisyonların yörenin coğrafyası da göz önüne alındığında bölgedeki halkı olumsuz etkileyeceği düşünülmektedir.

* Bilirkişi raporumuzda ÇED raporunda eksiklik olarak belirtilen hususların giderilmesi halinde bile, ortaya çıkabilecek doğal afetlerin (deprem, tsunami, sel vb.) sebep olabileceği büyük riskler ve bölgenin 1. derece deprem kuşağında yer aldığı gerçeklerini değiştirmeyecektir.

* Proje alan seçimi yapılırken, tarım alanlan yeterince gözetilmemiş, tarımsal alanlar konusunda oluşturabileceği olumsuzluklar ÇED raporunda irdelenmemiştir. Maden zenginleştirme tesisin yeni batali seçilmiştir.

* Her ne kadar maden ocakları belirli arazilerde oluşturulması gerekirse de zenginleştirme tesisin çevresel etkileri, konumu işlevselliği, ulaşımı vb. yukarıda sunulan teknik nedenlerden dolayı, doğru belirlenmemiştir.

* Dolayısıyla yukarıda açıklanan olumlu ve olumsuz gerekçeler de dikkate alındığında, ÇED raporunda bazı önemli eksiklikler ve belirsizlikler olması nedeni ile ÇED Olumlu kararının teknik olarak yeterli bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.