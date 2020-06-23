Mahkeme tacizciye acımadı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinin Davutlar mahallesinde geçtiğimiz yıl, yüzde 50 zihinsel engelli 13 yaşındaki S.Ö.’ye cinsel tacizde bulunmaktan yargılanan T.A.'nın (22), Söke 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davası sonuçlandı.

Gönüllü avukatların, Kadın Dernekleri Federasyonu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının müdahil olduğu davaya konu olan olay, geçtiğimiz yılın ilk aylarında meydana geldi. Rezalet, anne babası ayrıldığı için anneannesiyle yaşayan S.Ö.'nün, olayı anneannesine anlatmasıyla ortaya çıktı.

S.Ö., komşuları olan T.A.'nın kendisini evine alıp, pornografik film izlettiğini, ardından cinsel tacizde bulunduğunu söyledi. Şikayet üzerine gözaltına alınan T.A., ilk sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Söke Cezaevi’ne gönderilmişti.

16 YIL HAPİS CEZASI

Söke 1.Ağır Ceza Mahkemesinin karar duruşmasında, sanık T.A., zihinsel engelli S.Ö. ile pornografik film seyrettiğini kabul etti, cinsel tacizde bulunmadığını iddia etti.

Mahkeme heyeti ise tüm dosya kapsamını bir bütün olarak ele aldı. Mağdurun da yaşını ve uzmanların raporlarını göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, S.Ö.'nun yaşı dikkate alındığında sanığa yönelik böyle bir konuda asılsız suçlama yapmasının hayatın akışına aykırı olduğu kanaatine vardı.

Sanık T.A.’nın nitelikli cinsel istismar suçundan ’16 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına’ hükmetti. Ardından cezayı takdiren 13 yıl 4 aya indirdi.

“SON DERECE TUTARLI GEREKÇELERLE KARAR VERİLDİ”

S.Ö.'nün avukatları Işık Arcan, Nilgün Öğünçlü ile Ayşe Öğünçlü Aral, avukatlar olarak bu sonucu almaktan mutlu olduklarını söyledi.

Davayı SÖZCÜ'ye değerlendiren avukatlar “Karar ülkemizde kadın ve kız çocuklarına karşı işlenen cinsel şiddet suçlarında verilen cezasızlık teamülüne bakıldığında, suçluyu cezalandıran nadir nitelikteki bir karar. Mahkeme zihinsel engelli kızın cinsel istismarı ile ilgili olarak son derece tutarlı gerekçelerle bu cezayı verdi” dediler.

“KADINLARIN DAYANIŞMASI SONUÇ VERİYOR”

Şule Çet, Merve Kotan davalarında olduğu gibi kadın dayanışmasının yargılamanın sonuna kadar sürdürülmesinin, sonuçta etkili olduğunu söyleyen üç kadın avukat şunları söyledi :

* Kadınlar ilk günden beri bu dosyanın her duruşmasına destek verdi.

* Bu destek mahkemenin gözünden kaçmadı. Kadınların yüzde 41.9'unun fiziksel veya cinsel şiddete uğradıkları soruşturma ve kovuşturma aşamalarında yetersiz, eksik ve cinsiyetçi bakış açısı ile bir kez daha şiddeti yaşamaları çok büyük bir sorundur.

* Bu olayda mahkemenin özenli araştırması bizi bu cezanın verildiği ana getirdi. Hem insan hem de kadın olarak bizi tatmin eden bu sonuç için mutluyuz.

Avukatlar Işık Arcan, Nilgün Öğünçlü ile Ayşe Öğünçlü Aral, geçtiğimiz hafta Aydın'da görülen Merve Kotan davasında da Kotan'ın ailesinin savunmalarını üstlenmiş, sanık Muhammet Gürsoy'un iki kez ağırlaştırılmış müebbet ceza almasını sağlamışlardı.