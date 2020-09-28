Mahkeme Zarrab’a yakalama kararının kaldırılması talebini reddetti

Beykoz Kanlıca’da bulunan yalısında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na aykırı tadilat yaptığı gerekçesiyle, Reza Zarrab'ın 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davaya devam edildi.

Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Reza Zarrab'ın avukatı katıldı. Mahkeme, sanık hakkında çıkan yakalama kararına cevap verilmediğinin görüldüğünü tutanağa geçirdi.

KARARIN KALDIRILMASINI İSTEDİ

Sanık avukatı ise, “Müvekkilin savunması alındıktan sonra esas hakkında savunma yapacağız. Bu aşamada yakalama kararının kaldırılmasını talep ederiz” dedi.

Mahkeme, Zarrab'ın henüz savunmasının alınmamış olmasını göz önüne alarak, sanık hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasına ilişkin talebinin reddine karar verdi.

Öte yandan, sanığın yakalama kararının akıbetinin sorulması için Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na müzekkere yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

SÖZCÜ, 31 Mayıs 2015'te manşetine taşıdığı özel haberinde; Reza Zarrab'ın Kanlıca'daki tarihi yalıya kaçak kat çıktığını, asansör yaptırdığını ortaya çıkarmıştı. SÖZCÜ'nün haberi sonrası konu yargıya taşınmıştı.

Mahkeme Reza Zarrab'ın dosyasını eşi Ebru Gündeş ve tadilatı yapan Hakkı Süha Gökdemir'in dosyasından ayırarak ayrı bir esasa kaydetmişti. Davada Gündeş beraat etmiş, Gökdemir ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

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