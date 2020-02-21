Mahkemede bunu istedi: Aynı şekilde yürüsünler!

İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Halil P., cezaevinden getirildi. Müşteki S.K. ile tarafların avukatları da hazır bulundu.

“MASTÜRBASYON YAPTIĞINI GÖRDÜM”

Şikayetinin devam ettiğini söyleyen müşteki S. K., mahkemede ilk defa ifade verdi. S.K., ifadesinde şunları ifade etti.

* Olayın gerçekleştiği güzergahı kullanıyordum. Fakat artık o yolu kullanmıyorum.

* Olay aynen daha önce söylediğim gibi gerçekleşmiştir.

* Sanık, birden bire arkamdan bana sarılmıştır. Bir bakıma kilitlemiş gibi beni kollarıyla sarmıştır.

* Daha sonra yüzümü çevirerek beni 3-4 defa öpmüştür.

* Kaldı ki görüntüleri izlediğimde mastürbasyon yaptığını da gördüm.

* Şikayetçiyim. Uzlaşmak istemiyorum.

Hakkındaki iddialara ilişkin savunma yapan sanık Halil P., müşteki S.K.’yı tanımadığını, kendisiyle bir husumetinin olmadığını ve üzerine atılı suçları kabul etmediğini belirtti.

GÜNAH KEÇİSİ SAVUNMASI

Sanığın ardından söz alan avukatı Sertan Davdav ise, “Teşhis tutanağı usule aykırı hazırlanmıştır. Polisler şüpheliye benzer sanığı buldukları için sanık hakkında işlem yapmışlardır. Günah keçisi ilan edilmiştir. Biz keşif talep ediyoruz. Aynı şekilde yürümesi sağlansın, kamera kayıtları ile karşılaştırması yapılsın. Esas hakkında savunma yapmak için süre talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

KEŞİF TALEBİ REDDEDİLDİ

Hakim, sanık avukatı Davdav’ın keşif talebini, dosya içeriği, olayın oluş şekli ve katılanın beyanları nedeniyle reddetti. Mahkeme, sanık avukatının esas hakkında savunma yapmak için süre talebini kabul ederek, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma ertelendi.