Mahkemelerde e-duruşma için kanun teklifi

AKP'nin hazırladığı teklifte şu düzenlemeler dikkat çekti: Hukuk davalarında “e-duruşma” dönemi başlayacak. Mahkeme re'sen veya taraflardan birinin talebi üzerine; tanığın, bilirkişinin veya uzmanın aynı anda sesli ve görüntülü sistem yoluyla bulundukları yerden dinlenilmesine karar verebilecek.

ARABULUCU ŞARTI

Tüketici uyuşmazlıkları da zorunlu arabuluculuk kapsamına alınıyor. Buna göre tüketici mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda, dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması zorunlu hale geliyor. Mahkemelerin, baktıkları bir davada “yargılama ile ilgili kişilerin korunmaya değer üstün bir menfaatinin bulunduğuna” kanaat getirmesi durumunda, duruşmaların bir kısmı ya da tamamı gizli yapılabilecek.

Mevcut yasada sadece “Genel ahlâkın veya kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı hâllerde” duruşmalar kapalı yapılabiliyor. Dava açma aşamasında, delil avansının da mahkeme veznesine yatırılması zorunlu olmaktan çıkarıldı. Davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi durumunda yargılama gideri davacı üzerinde bırakılacak. Hukuk davalarında, cevap dilekçelerinin iki haftalık süre içinde hazırlanmaması halinde, davalıya verilecek ek süre 2 haftalık cevap süresinin bitiminden itibaren işleyecek.

AVUKATLAR ÇIKARILABİLECEK

Duruşma salonunda bulunmakla birlikte, görülen davada taraf vekili sıfatı bulunmayan avukatlar, duruşma düzenini bozmaları halinde, duruşma salonundan çıkarılabilecek. Ticaret mahkemeleri ile fikri ve sınai haklar mahkemelerinin il merkezlerinde kurulması ve o ile bağlı ilçelerdeki davaların da bu mahkemelerde görülmesi imkanı getirilecek. Sigorta şirketlerinden veya güvence hesabından talep edilecek tazminat alacakları için özel takip usulü getirilecek. Buna göre, tazminat alacakları bizzat hak sahibi tarafından ya da birinci derece yakınlar, kanuni temsilciler veya sadece avukatlar vasıtasıyla takip edilecek. Bu alacak hakları, belirtilen kişiler dışındakilere de devredilemeyecek.