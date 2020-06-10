Geçmişte Van, Osmaniye ve Adana Valiliği görevlerini yerine getiren Mahmut Demirtaş Mardin Valisi olarak atandı. Peki Mahmut Demirtaş kimdir? Mardin Valisi Mahmut Demirtaş nereli?

MAHMUT DEMİRTAŞ KİMDİR?

Mahmut Demirtaş, 1965 yılında Çiçekdağı, Kırşehir’de doğdu.

1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olmuştur. Çayıralan, Felahiye, Kızılcahamam ve Atabey Kaymakam Vekilliği, Güzelyurt, Pütürge Kaymakam’lıkları, Van ve Osmaniye illerinde Vali Yardımcılıkları ve Mülkiye Müfettişliği yapmıştır. Ağustos 2012 tarih ve 2012/3511 Sayılı Kararname ile Adıyaman Valisi olarak atanmıştır. 1 Haziran 2016 tarihinde T.C. Resmî Gazete’de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Adana Valisi görevine atanmıştır. Son olarak yayınlanan son kararname ile Mardin Valiliği görevine atanmıştır