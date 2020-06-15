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Mahsur kalan vatandaşlar için New York’a özel sefer!

Türk Hava Yolları'nın salgın nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar için Çarşamba günü New York'tan İstanbul'a özel sefer düzenleyeceği duyuruldu. COVID-19 tanısı koyulanların uçağa alınmayacağı açıklandı.

23:48 -
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Mahsur kalan vatandaşlar için New York’a özel sefer!

Türkiye Cumhuriyeti Washington Büyükelçiliği, Türk Hava Yolları (THY) tarafından 17 Haziran 2020 Çarşamba günü New York yerel saatiyle 18:45’te JFK Havalimanı’ndan İstanbul’a TK4902 sefer adıyla özel bir sefer düzenleneceğini duyurdu.

Bu seferle ülkemize dönmek isteyen vatandaşların biletlerini THY internet sitesi ve çağrı merkezlerinden temin edeceği belirtildi.

COVID-19 TANISI KONULANLAR UÇAĞA ALINMIYOR

Büyükelçiliğin açıklamasında,”Uçuş günü COVID-19 belirtileri gösteren veya evvelce COVID-19 tanısı konulmuş olanların uçuşa kabul edilmeleri yolcu güvenliği bakımından maalesef mümkün olmayacaktır. Diğer yandan, yolcu beraberinde taşınma hakkı olan kabin bagajlarının, COVID-19 tedbirleri uyarınca uçuş kabinine alınmalarına müsaade edilmemektedir. Söz konusu bagajlar ‘check-in’ sırasında uçağa yüklenmek üzere işlem görecektir” denildi.

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