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Mahsur kaldığı çatıya niye çıktığını anlatamadı: ‘Mahkeme kuruldu, ben orada kaldım’

Sivas'ta çıktığı 4 katlı binanın çatısında mahsur kalan Osman K. (33),  itfaiye merdiveniyle indirildi. Bilincinin yerinde olmadığı görülen Osman K., çatıya neden ve nasıl çıktığı yönündeki sorulara anlamsız yanıtlar verdi

11:38 -
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Mahsur kaldığı çatıya niye çıktığını anlatamadı: ‘Mahkeme kuruldu, ben orada kaldım’

Sivas’ta Eskikale Mahallesi’ndeki 4 katlı bir binanın çatısına çıkan Osman K., aşağıya inemeyince itfaiyeden yardım istedi. Adrese polis, sağılık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çatı kapısının kilitli olması nedeniyle bina merdivenlerinden indirilemeyen Osman K. için branda açıldı. Polisin sorduğu soruları yanıtsız bırakan Osman K., itfaiye merdiveniyle indirildi.

NE DEDİĞİ ANLAŞILAMADI

Osman K., çatıya nasıl ve neden çıktığı yönündeki sorulara ise, “Dün gece burada kavga oldu. Ben kaçıp, binaya girdim. Sonra çatıda mahkeme kuruldu. Ben orada kaldım” diye yanıtlar verdi.

Çatısına çıktığı binanın yan tarafındaki lokantada çalıştığı ortaya çıkan Osman K., polis merkezine götürüldü. (DHA)

kavga mahkeme Polis Sivas
Son güncelleme: 11:42 14.05.2020
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