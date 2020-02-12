Mansur Yavaş’ı karalama kampanyasının baş aktörü Necmettin Kesgin hakkında flaş karar

Yargı, 31 Mart yerel seçimleri dönemi boyunca Mansur Yavaş’a karalama kampanyasının baş aktörü olan, iktidara yakın medya tarafından “saygın iş adamı” olarak nitelendirilen Necmettin Kesgin'le ilgili önemli bir karar verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a attığı iftiralar haftalarca manşetlere çıkarılarak gündemde tutulan Necmettin Kesgin hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkarıldı.

6 YIL 6 AY HAPİS CEZASI ONAYLANDI

Necmettin Kesgin, daha önce Mansur Yavaş’ın şikayeti üzerine sahte senet düzenlediği için resmi belgede sahtecilikten 4 yıl, şantajdan 1 yıl 3 ay ve özel hayatın gizliliğini ihlalden (yaptığı görüşmeleri izinsiz olarak görüntülü ve sesli olarak kayıt yaptığı) 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 6 yıl 6 ay hapis cezası almış ve bu cezası istinaf mahkemesince tescillenmişti.

MÜSTEHCEN ÇOCUK GÖRÜNTÜLERİ BULUNDU

Seçim öncesinde Mansur Yavaş'a karşı karalama kampanyasının aktörü olarak bilinen Necmettin Kesgin’in daha önceden de sahte ÖSYM belgesi düzenlemek suretiyle resmî evrakta sahtecilik suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunuyordu. Kesgin, geçen ay ise “çocuklara ilişkin müstehcen görüntü bulundurmaktan” 3 yıl ceza almıştı.

GÖRÜLDÜĞÜ YERDE YAKALANACAK

Edinilen bilgiye göre, kesinleşmiş hapis cezaları bulunan Necmettin Kesgin hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkarıldı. Kesgin görüldüğü yerde yakalanarak cezaevine gönderilecek.