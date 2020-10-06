Makam odasında mastürbasyon yapan sendika başkanı görevden alındı

Belediye-İş Sendikası Bolu Şubesi Başkanı Sinan Ay, makam odasında bir kadınla görüntülü görüşme uygulaması üzerinde cinsel içerikli sohbet etti. Sohbet sırasında karşısındaki kadın soyunurken Sinan Ay da mastürbasyon yaptı.

İsmi öğrenilemeyen kadın, Sinan Ay’la yaptığı cinsel içerikli sohbetin görüntüleri kaydetti. Kayıt, belediye işçileri arasında hızla yayılmaya başladı. Görüntüler, Whatsapp gruplarında yayıldı ve sendikanın genel merkezine kadar ulaştı.

Belediye-İş Sendikası Genel Merkezi, kentte infial uyandıran görüntülerin ardından Sinan Ay’ı görevden aldı. (DHA)