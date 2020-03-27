Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Makedonya kalan 26 işçi yetkililere seslendi: Bizi buradan kurtarın

Makedonya'nın Üsküp kentindeki bir inşaat şantiyesinde çalışan 26 Türk işçisi corono virüsü nedeniyle ülkeden çıkamadıklarını ve şantiyede kötü şartlar altında kaldıklarını belirterek yetkililerden yardım istedi. Sosyal medyadan video paylaşan işçiler, ülkede her geçen gün şartların kötüleştiğini söyleyerek, "Bizi buradan kurtarın" dedi.

12:13 -
Haberler Gündem

Üsküp’e bir inşaat şirketi tarafından şantiyede çalışmak için götürülen 26 Türk işçisi, corono virüsü salgını nedeniyle sınırların kapatılması üzerine Makedonya’da kaldı.

Bir video çekerek içinde bulundukları ortamı anlatan işçiler, zor şartlar altında şantiyede yaşadıklarını belirterek yetkililerden yardım istedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen işçiler “Bizi buradan kurtarın” diye konuştu.

ŞARTLAR ZORLAŞIYOR

Biran önce ülkelerine dönmek istediklerini belirten işçiler şunları kaydetti:

* Makedonya Üsküp’de şantiyede mahsur kaldık. Konsolosluktan yeterli destek alamadık.

* Bize ‘Ankara’dan gelecek habere göre sizi tahliye edeceğiz’ dediler. Ancak her kaldığımız gün bizim için tehlike. Bundan sonraki durumumuz ne olur bilmiyoruz.

* Bir an önce ülkemize dönmek istiyoruz. Burada hijyen ortamımız çok kötü. Her geçen gün bizim aleyhimize işliyor. Ailelerimiz merak içindeler. Gün geçtikçe burada vakalar artıyor.

Makedonya’da bu zamana kadar 201 corona virüsü vakası tespit edilmiş ve 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Ankara Corona Cumhurbaşkanı Google Makedonya Recep Tayyip Erdoğan TAyyip Erdoğan
Son güncelleme: 12:17 27.03.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more