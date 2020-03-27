Makedonya kalan 26 işçi yetkililere seslendi: Bizi buradan kurtarın

Üsküp’e bir inşaat şirketi tarafından şantiyede çalışmak için götürülen 26 Türk işçisi, corono virüsü salgını nedeniyle sınırların kapatılması üzerine Makedonya’da kaldı.

Bir video çekerek içinde bulundukları ortamı anlatan işçiler, zor şartlar altında şantiyede yaşadıklarını belirterek yetkililerden yardım istedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen işçiler “Bizi buradan kurtarın” diye konuştu.

ŞARTLAR ZORLAŞIYOR

Biran önce ülkelerine dönmek istediklerini belirten işçiler şunları kaydetti:

* Makedonya Üsküp’de şantiyede mahsur kaldık. Konsolosluktan yeterli destek alamadık.

* Bize ‘Ankara’dan gelecek habere göre sizi tahliye edeceğiz’ dediler. Ancak her kaldığımız gün bizim için tehlike. Bundan sonraki durumumuz ne olur bilmiyoruz.

* Bir an önce ülkemize dönmek istiyoruz. Burada hijyen ortamımız çok kötü. Her geçen gün bizim aleyhimize işliyor. Ailelerimiz merak içindeler. Gün geçtikçe burada vakalar artıyor.

Makedonya’da bu zamana kadar 201 corona virüsü vakası tespit edilmiş ve 3 kişi hayatını kaybetmişti.