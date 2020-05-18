Makedonya’da coronaya yakalanan Sakaryalı çift yardım istedi!

Üsküp'te yaşayan Sakaryalı Cüneyt ve Fikriye Aktaş çifti ile çocukları corona virüsü şüphesiyle hastaneye başvurdu. Corona testleri pozitif çıktı ve aile tedavi altına alındı.

Akciğerinde rahatsızlık bulunan ve tansiyon hastası olan Cüneyt Aktaş’ın durumunun kötüye gittiğini gören aile yakınları, tedavilerinin yeterli olmadığını söyleyerek sosyal medyadan Türkiye’den ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan yardım istedi.

Yapılan tedaviden endişe duyduklarını iddia eden aile yakınları, çift ve çocuklarının Türkiye’ye getirilerek tedavilerinin ülkede devam edilmesi talebinde bulundu.

“BİZİ TÜRKİYE’YE ALDIRIN LÜTFEN”

Cüneyt Aktaş cep telefonuylea çektiği videoda “İki gündür hastanedeyim. İçim acıyor. Eşim ve çocuklarım evde. Onlar da pozitif, onlar için endişeleniyoruz. Türkiye’de tedavi olmak istiyoruz. Elinizden gelen bir şey varsa bizi Türkiye’ye aldırın lütfen” sözleriyle yardım çağrısında bulundu.