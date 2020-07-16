Makine Mühendisleri Odası uyardı: Su arıtma cihazlarına dikkat!

Endüstrinin gelişmesi, artan tarımsal faaliyetler ve büyüyen şehirler ile içme sularında kirliliklerin oluşmaya başladığını belirten Makina Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Doç. Dr. İbrahim Atmaca, bu yüzden evlerde kullanılan suların temizliği için su arıtma cihazlarına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Atmaca, “İstediğimiz kalitede suyun temini için muhakkak kaliteli cihazlar kullanmamız ve bu cihazların bakımını ihmal etmememiz gerekir” dedi.

“CİHAZLARIN BELGESİZ İMALATLARI DA ARTTI”

Atmaca şunları söyledi:

* Uluslararası kalitede ve gıda sertifikalı birinci sınıf su arıtma sistemleri olduğu gibi maalesef bu cihazların belgesiz imalatları da arttı.

* Dikkat edilmesi gereken en önemli faktör ürünün belli sertifikalara sahip olup olmadığının bilinmesidir.

* Ürün, polimer esaslı olduğundan ürünün içinde bulunan parçalarda kanserojen maddelerin olup olmadığını belgeleyen uluslararası gıda sertifikası veren ve bütün dünyada kabul gören belgeler ile CE belgesi gibi kurumlardan alınmış sertifikalara sahip olması ürün kullanıcıları için son derece önemlidir.

* Filtre değişimlerinde yine sertifikalı ürünler tercih edilmelidir. Zamanında değişmediğinde mikrop, mantar, bakteri üreyerek suya geçebilir ve insan sağlığına zarar verebilmektedir.