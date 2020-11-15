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Malatya Film Festivali tepkiler üzerine iptal edildi

Erkek veya kadın ifadesini kullanmadan ilk kez 'cinsiyetsiz' en iyi oyuncu ödülü verileceği duyurulan 10. Malatya Film Festivali sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine iptal edildi.

Güncellenme: 20:52, 15/11/2020
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Malatya Film Festivali tepkiler üzerine iptal edildi

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 10. Malatya Film Festivali’nde erkek veya kadın ifadesini kullanmadan ilk kez ‘cinsiyetsiz’ en iyi oyuncu ödülü verileceği duyurulmuştu. Sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine festivalin iptal edileceği açıklandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“İyi niyetli çıkılan bu yolda, farklı anlaşılmaların önüne geçmek ve pandemi dönemi gereksinimleri de dikkate alınarak bu yıl yapılması planlanan 10. Uluslararası Film Festivali iptal edilmiştir.”

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