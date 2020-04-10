Malatya, Mardin, Şanlıurfa’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi mi?

Corona virüsü önlemleri kapsamında Bilim Kurulu toplantısı sonrasında sıcak gelişmeler yaşandı. İçişleri Bakanlığı alınanan karar gereği 31 ilde 2 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Peki Malatya, Mardin, Şanlıurfa illerinde sokağa çıkma yasağı var mı?

MALATYA, MARDİN, ŞANLIURFA’DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Corona virüsü tedbirleri kapsamında bugün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının ardından kritik bir karar alındı. İçişleri Bakanlığı 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan etti.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*10.04.2020 tarihi saat 24:00 ile 12.04.2020 tarihi saat 24:00 arasında Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanmıştır.