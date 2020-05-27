Malatya Valiliği cami ve mescitlerde uyulması gereken kuralları açıklandı

Corona virüsü tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan ve cemaatle namaz kılınması yasak olan camiler 29 Mayıs Cuma tekrar ibadete açılacak. Salgın tedbirleri kapsamında titizlikle incelenen camilerde birçok yeni kural uygulanacak.

Cemaatle kılınacak namazlarda uyulması gereken kurallar ve nasıl ibadet yapılacağına ilişkin olarak Malatya İl Hıfzıssıhha Kurulu gerekli kararları aldı.

Malatya Valiliği tarafından duyurulan kararlar şu şekilde;

* Cami ve mescitlerde cemaatle birlikte yalnızca öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacaktır.

* Diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için camiler açık tutulacaktır.

* Sokağa çıkma yasağı kapsamında yer alan vatandaşlarımız ile hastalık belirtileri taşıyanların evlerinde kalmaları gerekmektedir.

* Namazlar, öncelikle cami bahçesi/avlusu ve açık alanlarda kılınacaktır.

* Hava şartlarının olumsuz olması halinde öğle ve ikindi namazları cami içinde kılınabilecektir.

* Cuma namazları cami içerisinde kılınamayacaktır.

* Abdesthane, şadırvan ve tuvaletler kapalı tutulacak, abdest vb. ihtiyaçlar evlerde veya iş yerlerinde giderilecektir.

* Cemaatle öğle, ikindi ve cuma namazı kılacak herkesin tıbbi/bez maske kullanması zorunludur.

* Maskesi olmayan kişilerin cemaatle namaz kılmasına müsaade edilmeyecektir.

* Cami/mescit içinde bireysel namaz kılacakların da maske takması zorunludur.

* Cami ve mescitlerde tesbih, rahle, ayakkabı çekeceği vb. malzemelerin bulundurulmasına müsaade edilmeyecektir.

* Cami ve mescitlere gelecek kişilerin yanlarında şahsi seccadelerini getirmeleri gerekmektedir.

* Cami avlusunda namaz kılındığında seccadelerin yıkanması gerekmektedir.

* Namaz kılınacak tüm alanlarda koli, karton, çuval ve hasır vb. yaygılar kullanılmayacaktır.

* Cami ve mescit girişlerinde ve cami/ibadet alanı olarak belirlenecek yerlere girecek herkesin ellerini mutlaka dezenfekte etmesi gerekmektedir.

* Namazların sünnetlerinin evde kılınması ve tesbihatın evde yapılması önem taşımaktadır.

* Cemaatin fiziksel temastan kaçınması (el sıkışma, musafaha, kucaklaşma vb.) ve sosyal mesafe kuralına uyması gerekmektedir.

* Camilerde mevlit, toplu yemek vb. etkinlikler ile cami çıkışlarında ikram yapılmasına izin verilmeyecektir.

* Cami önlerinde; dilencilik yapanlara, sebze, meyve, giyim eşyası, oyuncak vb. ürün satışına kesinlikle izin verilmeyecektir.