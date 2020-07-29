Malatya ve Yozgat bayram namazı vakitleri… Yozgat ve Malatya’da Kurban Bayramı namazı saat kaçta?

Kurban Bayramı’na erişen İslam alemi bayram namazı vakitlerini araştırıyor ve namaz için hazırlıklarını sürdürüyor. Geçtiğimiz bayramda virüs salgını nedeniyle kılınamayan bayram namazı dolayısıyla, bu bayram namazı büyük önem taşıyor. Yozgat ve Malatya illerimiz için bayram namazı saatleri haberimizde yer alıyor. Kurban Bayram için Malatya ve Yozgat bayram namazı vakitleri ve detaylar…

YOZGAT BAYRAM NAMAZI SAATİ: 6:12

MALATYA BAYRAM NAMAZI VAKTİ: 6:00

MALATYA’NIN ÖNEMLİ CAMİLERİ

Somuncu Baba Camii Minaresi ve Türbesi

Somuncu Baba Külliyesi içerisindedir. Bağlı bulunduğu esas cami yıkılmış, sonradan şimdiki cami yapılmıştır ancak eski caminin minaresi sağlam olarak durmaktadır. Kare kaideli kesme taş minarenin kapı alınlığında Hicri 1097 (M. 1686) tarihi okunmaktadır. Bu tarih ve kayıtlara göre minare Şeyh Hamit-i Veli Zaviyesi'nin orijinal minaresidir. Kare kaideden üçgen ve dikdörtgen pandantiflerle onaltı gen gövdeye geçilmektedir. Gövdede iki kuşak yer almaktadır. Tek şerefeli minare, konik külahla son bulmaktadır. Yapı 2,75 x 2,75 m alan üzerindedir.Darende İlçesi, Zaviye Mahallesinde bulunan cami ve minaresi ile aynı cami içinde yer alan Somuncu Baba Türbesi ve Balıklı Göl birliktelik taşır. Türbede yapım tarihine ait bilgi bulunmamakla birlikte, minaresi H. 1097 (M.1686) tarihlidir. Yapı 3139 m alan üzerindedir. Cami ortasında türbe yer alır. Türbede, Cumhuriyet devri ahşap işçiliğinden ibaret bir sanduka yer alır. Türbeyi içinde muhafaza eden cami Şeyh Hamit-i Veli Zaviyesi'ne ait caminin yıkılması ile

yerine bugünkü taş ve ahşap olarak inşa edilen bir camidir. Caminin güney yönünde dikdörtgen bir oda vardır. Burası, bugün kütüphane olarak kullanılmaktadır. Türbe içerisinde taş mimarili kabirler bulunmaktadır.

Beşkonaklar Camisi

Sinema Caddesi, No: 23'te bulunan ev tahminen 1935-1940 yıllarına aittir. Yapıya ahşap dış kapıdan girilir. İki katlı yapının alt katında uzunca bir avlu ve etrafında iki oda mevcuttur. Avludan bahçeye çıkılır. Bahçe tarafından basit bir ahşap merdivenle ikinci kata çıkılmaktadır. Üst katta girift dört oda ve bahçeye bakan basit bir ahşap balkon yer alır.

Oda duvarları betonarme ile sıvanmıştır. Tavan ahşap hatıllı ve süsleme unsuru yoktur. Kapı ve pencereler değiştirilmiştir. Binanın üstü beşik çatılıdır. 2007-2008 yıllarında restorasyonu yapılmıştır. Binada; KUDEB ve Kent Araştırma Merkezi ile Turizm Enformasyon Merkez'i hizmet vermektedir. Yapı 224 m2 alan üzerindedir.

Ulu Cami

Şehir surunun içinde, Battalgazi – Meydanbaşı Mahallesinde,35 x 50 m. boyutunda olan bir yapıdır. Artuklu sanatının yatık dikdörtgen camileri yerine, derinliğine uzanan bir iç alana sahiptir. Ortada bir avlu ve çinilerle tezyin edinmiş bir eyvan görülür. Kendine özgü bir görünümü olan cami, zaman zaman bazı onarımlara, hatta kısmen değişikliklere uğramasına rağmen asıl formunu korumuştur. Son dönemde yapılan restorasyon sayesinde yıkılmaktan kurtarılmıştır.