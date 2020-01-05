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Malatya’da 103 yol ulaşıma kapalı!

Malatya’da kar ve tipi nedeniyle 103 kırsal mahalle yolunun kapalı olduğu belirtildi.

20:24 -
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Malatya’da 103 yol ulaşıma kapalı!

Büyükşehir Belediyesi Yol Altyapı ve Koordinasyon Daire Başkanlığından alınan bilgiye gere, dün başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte kent genelinde 226 mahalle yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında 123 mahalle yolu ulaşıma açılırken 103 yerleşim yerinin yolunun ise halen kapalı olduğu öğrenildi.

AYKOME’den kapalı köy yollarına dair yapılan açıklamada ise “Pütürge ilçesi 30, Akçadağ ilçesi 10, Hekimhan ilçesi 20, Arapgir ilçesi 8, Arguvan ilçesi 6, Kale ilçesi 8, Doğanyol ilçesi 4, Kuluncak ilçesi 6, Yazıhan ilçesi 6 ve Battalgazi ilçesi 5” bilgileri yer aldı. İHA

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