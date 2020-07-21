Malatya’da 3.3 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Malatya'da saat 10.20'de meydana gelen deprem, yerin 5.3 kilometre derinliğinde ve 3.3 büyüklüğünde meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, ülkemizde ve komşu ülkelerde meydana gelen tüm depremleri liste halinde paylaşıyor…

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.



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