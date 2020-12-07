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Malatya’da 3,3 büyüklüğünde deprem

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde 3,3 büyüklüğünde meydana gelen deprem korkuttu. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

Güncellenme: 10:48, 07/12/2020
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Malatya’da 3,3 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre, saat 03,57'de meydana gelen yerin yaklaşık 7 kilometre altında oluşan 3,3 büyüklüğündeki depremde ölen ve yaralanan olmadığı öğrenildi. Bu arada, Malatya'nın Pütürge İlçesi merkezli olarak saat 05,22'de 1,4 büyüklüğünde deprem de kaydedildi. Doğu ve Güney Anadolu fay hattının geçtiği Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli olan fay hattında, 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden büyük oranda etkilenen Malatya'da 4 kişi hayatını kaybetmiş, 2 bin 200 ev ise hasarlı olması nedeniyle oturulmaz raporu verilmesinden yıkılmıştı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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