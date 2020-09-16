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Malatya’da 3,5 büyüklüğünde deprem!

Edinilen bilgilere göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 23.57'de deprem meydana geldi. AFAD, Malatya'daki depremin büyüklüğünü 3,5 olarak açıkladı. Depremin yerin yaklaşık 7 kilometre altında gerçekleştiği kaydedildi.

00:23 -
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Malatya’da 3,5 büyüklüğünde deprem!

Kandilli Rasathanesi’nde yer alan verilere göre, depremin merkez üssü Malatya’nın Pütürge ilçesi Kozluk Mahallesi olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3,7 olarak duyururken yerin yaklaşık 5 kilometre altında gerçekleştiğini kayıtlara geçti.

SON DEPREMLER NEREDE OLDU?

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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Son güncelleme: 00:31 16.09.2020
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