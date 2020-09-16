Malatya’da 3,5 büyüklüğünde deprem!

Kandilli Rasathanesi’nde yer alan verilere göre, depremin merkez üssü Malatya’nın Pütürge ilçesi Kozluk Mahallesi olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3,7 olarak duyururken yerin yaklaşık 5 kilometre altında gerçekleştiğini kayıtlara geçti.

SON DEPREMLER NEREDE OLDU?

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER