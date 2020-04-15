Malatya’da corona alarmı! Bir mahalle karantinaya alındı

Malatya Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Darende İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Aşağıulupınar Mahallesi Sarılar bölgesi corona virüsü salgını nedeniyle 14 Nisan 2020 tarihi itibariyle karantina altına alındığı belirtildi.

Daha öncede Malatya'da Darende'nin Ilıca, Arapgir'in Eğnir, Hekimhan'ın Kozdere, Pütürge'nin Sahilköy, Kuluncak'ın Kaynarca ve Akçadağ'ın Küçükkürne Mahalleleri de virüs salgını nedeniyle karantinaya alınmıştı.

12 Nisan’da Arapgir ilçesindeki Eğnir’de, 13 Nisan’da ise Hekimhan ilçesindeki Kozdere Mahallesi’nde karantina uygulaması sona erdi. (İHA)