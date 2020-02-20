Malatya’da Corona virüsü iddiası! Açıklama geldi

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinden bir kişide Corona virüs görüldüğü iddiasıyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı;

*Bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından, ‘Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde korona virüsü şüphesi üzerine bir kişi karantinaya alındı’ şeklinde paylaşımlar yapılmıştır.

*Söz konusu paylaşım kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Hastanemizde, şu an itibarıyla korona virüs (COVİD-19) vakası veya şüphelisi bir hasta yoktur.

*Vatandaşlarımızın resmi makamlar dışında yapılan açıklamalara itibar etmemeleri önem arz etmektedir. İHA

İLGİLİ HABER Ağrı'daki Corona virüsü iddialarına açıklama geldi!