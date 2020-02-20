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Malatya’da Corona virüsü iddiası! Açıklama geldi

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir kişide Corona virüs görüldüğü ve hastanın karantinaya alındığı ileri sürüldü. Konuyla ilgili açıklama yapan Başhekimlik, iddiaların asılsız olduğu belirtti.

20:43 -
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Malatya’da Corona virüsü iddiası! Açıklama geldi

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinden bir kişide Corona virüs görüldüğü iddiasıyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı;

*Bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından, ‘Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde korona virüsü şüphesi üzerine bir kişi karantinaya alındı’ şeklinde paylaşımlar yapılmıştır.

*Söz konusu paylaşım kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Hastanemizde, şu an itibarıyla korona virüs (COVİD-19) vakası veya şüphelisi bir hasta yoktur.

*Vatandaşlarımızın resmi makamlar dışında yapılan açıklamalara itibar etmemeleri önem arz etmektedir. İHA

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