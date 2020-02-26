Malatya’da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

Malatya gece saatlerinde depremle sarsıldı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremin büyüklüğünü 5.0, merkez üssünü de Pütürge ilçesi olarak açıkladı. AFAD ise büyüklüğü 4.9 olarak duyurdu. Türkiye’de ve dünyada her gün irili ufaklı onlarca deprem meydana geliyor. Bazıları hissedilir derecede olan depremlerin büyüklüğü kadar derinliği de hissedilmesinde pay sahibi oluyor. İşte güncel son depremler…

10 KİLOMETRE DERİNLİKTE GERÇEKLEŞTİ

Zeminden 10 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Malatya'nın yanı sıra çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli endişe yaratan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER

DEPREM GECE BOYU PANİĞE NEDEN OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Malatya'nın Kale ilçesi olarak açıkladığı saat 02.03'de 4.9 büyüklüğünde meydana gelen depremi hisseden vatandaşlar, sokaklara çıktı, bazıları ise park ve bahçelerin banklarında bekledi. Hava sıcaklığının eksi 1 dereceye kadar düştüğü kentte vatandaşlar battaniyelerine sarılarak ısınmaya çalıştı. Kentin meydanlarına gece yarısı çıkan vatandaşlar, bir yandan ısındı, diğer yandan ise tekrar deprem olması korkusuyla bekleyişe geçti. Depremin hemen ardından bazı vatandaşlar telefonla yakınlarına da ulaşmaya çalıştı.