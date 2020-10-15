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Malatya’da işçi servis midibüsü şarampole devrildi: 14 yaralı

Malatya'da fabrika işçilerini taşıyan midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

09:04 -
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Malatya’da işçi servis midibüsü şarampole devrildi: 14 yaralı

Kaza, sabah saatlerine Hatunsuyu Mahallesi’nde meydana geldi.

Bir tekstil fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Mehmet Hanifi Kaya yönetimindeki midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada, 14 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

FOTO: DHA

Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi ile Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. (DHA)

İnönü Üniversitesi kaza Malatya Sağlık Tekstil
Son güncelleme: 09:27 15.10.2020
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