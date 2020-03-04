Malatya’da korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi&#8217;nde yer alan bilgilere göre Malatya&#8217;nın Pütürge ilçesinde 05.11&#8217;de 3.5 büyüklüğünde deprem oldu.. . \t. \t\t. \t\t\t. . \t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\tİlgili Haber. \t\t\t\tMalatya&#039;da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi.... \t\t\t\tMalatya&#039;nın Kale ilçesinde, sabahın ilk saatlerinde Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can ya da mal kaybı olmadı. İşte AFAD&#039;ın ve Kandilli Rasathanesi&#039;nin verilerine göre son depremler.... \t\t\t. \t\t. \t. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/malatyada-korkutan-deprem-5-5659218","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/malatyada-korkutan-deprem-5-5659218","pageType":"yazi","pageIdentifier":5659218,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"gundem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Malatya&#8217;da korkutan deprem"});aip('newsArticle', {"identifier":5659218,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/malatyada-korkutan-deprem-5-5659218/","headline":"Malatya&#8217;da korkutan deprem","articleBody":"","articleSection":"gundem","keywords":"["deprem","Malatya","son depremler"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/03/04/iecrop/deprem-iha_16_9_1583290274.jpg","author":"lbozkaya","dateCreated":1583290277,"datePublished":1583290277,"dateModified":1583294435,"info":"{"seo_news":"false"}"});