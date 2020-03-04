Malatya’da korkutan deprem

İlgili Haber Malatya'da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi... Malatya'nın Kale ilçesinde, sabahın ilk saatlerinde Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can ya da mal kaybı olmadı. İşte AFAD'ın ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre son depremler...