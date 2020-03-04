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Malatya’da korkutan deprem

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

05:51 -
Haberler Gündem
Malatya’da korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi’nde yer alan bilgilere göre Malatya’nın Pütürge ilçesinde 05.11’de 3.5 büyüklüğünde deprem oldu.

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Son güncelleme: 07:00 04.03.2020
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