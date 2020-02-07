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Malatya’da riskli binaların yıkımı devam ediyor!

Sivrice depreminin ardından Malatya’da ağır hasarlı olan binaların kontrollü yıkımları devam ediyor. Yıkım ile ilgili bilgi veren firma yetkilisi, "Binalar gerçekten çok çürük. Makası vurur vurmaz çöküyorlar" dedi.

17:12 -
Haberler Gündem
Malatya’da riskli binaların yıkımı devam ediyor!

Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımları sürüyor.

Battalgazi ilçesi Üçbağlar Mahallesi Sivas Caddesi üzerinde geçtiğimiz gün yıkılan Yağmur Apartmanın ardından bugün de Atmaca Apartmanının yıkımı gerçekleştirildi.

Polis ekipleri yıkım öncesi geniş güvenlik önlemleri alınırken Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince deprem sonrası tahliye edilen bina iş makineleri tarafından kontrollü şekilde yıkılmaya başlanıldı.

“MAKASI VURUR VURMAZ ÇÖKÜYORLAR”

Yıkım ile ilgili bilgiler veren SMC Firması Yetkilisi Mustafa Çubuk, Malatya'da ikinci binanın yıkımını gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

* Binaları gerçekten çok çürük.

* Makası vurur vurmaz çöküyorlar.

* İkinci binanın yarısını yıktıktan sonra kolonlar dayanıksız olduğu için çöküyor.

* Yıkım anında bölgedeki vatandaşlarımızın burada bulunmamasını ve güvenli bölgede olmasın istiyoruz. İHA

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Son güncelleme: 17:15 07.02.2020
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