Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Malatya’da yetiştirme yurdunda kalan 7 kız çocuğu kayboldu

Malatya'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Miad Sevgi Evleri ve Kız Yetiştirme Yurdu'nda kalan 7 kız çocuğu kayboldu.

Güncellenme: 00:05, 23/12/2020
Haberler Gündem
Malatya’da yetiştirme yurdunda kalan 7 kız çocuğu kayboldu

Edinilen bilgilere göre, akşam 19.30 sularında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Miad Sevgi Evleri ve Kız Yetiştirme Yurdu’nda kalan 8 kız çocuğunun yurtta olmadığını fark eden yetkililer durumu polis ekiplerine bildirdi.

KAYBOLAN 8 ÇOCUKTAN 1’İ BULUNDU

Konuyla ilgili olarak hızlı bir şekilde çalışma başlatan ekipler kız çocuklardan birini Beylerdersi Viyadüğü üzerinde yürür halde buldu. Bulunan kız çocuğu yurda teslim edilirken, diğer 7 kız çocuğunun bulunması için çalışmalarını Beylerderesi eski yol bölgesinde yoğunlaştıran ekipler burada çocuklara dair bir iz, emareye rastlayamadı.

KENTTE GENİŞ ÇAPLI ARAŞTIRMA BAŞLATILDI

Kent genelinde başta şehir giriş ve çıkışları olmak üzere, ilçeler ile otogar ve garlarda geniş çaplı araştırma başlatan ekipler kayıplara karışan çocukları bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. İHA

İlginizi ÇekebilirMHP'li belediye başkanından kızının katıldığı sınavda diğer adaylar tehditMHP'li belediye başkanından kızının katıldığı sınavda diğer adaylar tehdit
aile aydın Burdur Malatya MHP Polis
Yayınlanma Tarihi:23:52,